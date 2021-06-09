Güldür Güldür oyuncularından tepki çeken video! Firari mafya elebaşısı Peker'i taklit ederek muhaliflere hizmete soyundular

Geçtiğimiz haftalarda önce imamlara yönelik itibar suikastına yeltenen, daha sonra din adamlarını hedef alan Güldür Güldür, son dönemde de verdiği siyasi mesajlarla tepki çekiyor.

Peker taklidi ile iktidarı hedef aldı!

Reyting oranlarında kötü olan ve bekleneni verememesi nedeniyle sürekli yayın tarihi değiştirilen Güldür Güldür'ün ekibinde yer alan Giray Altınok, BAE'ye sığınan mafya elebaşısı Sedat Peker'i taklit ederek iktidarı hedef aldı. Kendi çevrelerinde 'sanatçı' olarak adlandırılan Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok'un firari Peker'e bel bağlayan muhalefete hizmet edercesine bir video çekmesi tepki ile karşılandı. Sosyal medyada söz konusu görüntü ile ilgili yapılan yorumlarda, 'Bunu şimdi önceden gösterdiler. Yakında ekranda Sedat Peker mesajları da verirler' denildi.

BAE'ye sığınan firari Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolarındaki altı boş iddiaları ile kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.