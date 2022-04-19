Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar

Güldür Güldür Show programında yer alan Aylin Kontante ile Alper Kul çocukları ile birlikte İngiltere'ye tatile gitti. Ancak Aylin Kontante ile Alper Kul'un çocukları virüs kaptı. Londra'da çocuklarını hastaneye götüren ünlü çift, doktor bulamayınca isyan etti.

Aylin Kontente, "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı." dedi.

Aylin Kontente, çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu. Doktor, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.

Buldukları ilaçları çocuklarına içiren ünlü çift, kendilerini toparlayınca hemen Türkiye'ye döndü.