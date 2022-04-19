  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar
Medya

Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar

"Güldür Güldür Show" programının kadrosunda yer alan Alper Kul ve eşi Aylin Kontante'nin Londra tatili kabusa döndü. Çocukları mikrop kapan Alper Kul ve Aylin Kontante doktor bulamayınca sosyal medyadan isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 23:19:00 -
Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar

Güldür Güldür Show programında yer alan Aylin Kontante ile Alper Kul çocukları ile birlikte İngiltere'ye tatile gitti. Ancak Aylin Kontante ile Alper Kul'un çocukları virüs kaptı. Londra'da çocuklarını hastaneye götüren ünlü çift, doktor bulamayınca isyan etti.

Aylin Kontente, "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı." dedi.

Aylin Kontente, çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu. Doktor, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.

Buldukları ilaçları çocuklarına içiren ünlü çift, kendilerini toparlayınca hemen Türkiye'ye döndü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay