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Medya Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi
Medya

Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:54:00 - 2021-06-08 15:02:07
Güldür Güldür kendi sonunu hazırlıyor! O sahne infial uyandırdı... Ali Sunal'a tepkiler çığ gibi

Koreografi yönetmenliğini Ali Sunal’ın yaptığı ve özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Güldür Güldür’ programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan 'Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya' şeklindeki sözler büyük tepki çekti.

"Notunuzu sıfıra indirdiniz"

Veteriner hekimler tarafından tepki çeken sözlere Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin de sessiz kalmadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu.

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