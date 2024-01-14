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Aktüel Gülcan depremde vefat etmişti! İsmini akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyorlar
Aktüel

Gülcan depremde vefat etmişti! İsmini akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyorlar

Yeniakit Publisher
2024-01-14 13:21:00 -
Gülcan depremde vefat etmişti! İsmini akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyorlar

Sinop’ta bir grup üniversite öğrencisi geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları Gülcan Cansu Erciyas’ın adını açtıkları akıl ve zeka oyunları sınıfında yaşatıyor.

Sinop Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi Erciyas annesi ve üç kardeşiyle göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Erfelek ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulunda, satranç, mangala, tangram, hedef5, solo test, domino, dart, soma küpleri, kule oyunu gibi 65’e yakın zeka oyununun yer aldığı Gülcan Cansu Erciyas Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı oluşturan öğrenciler, kaybettikleri arkadaşlarının adını açtıkları bu sınıfta yaşatıyor.

Amacımız herkesi bu konuda teşvik etmek

Matematik Kulübü Başkanı Fatmanur Bedir, aldıkları desteklerle açtıkları sınıfta arkadaşlarının adının artık hep yaşayacağını anlattı. Bedir, “Gülcan gibi binlerce üniversite öğrencisi var. Keşke hepsi için böyle şeyler yapabilseydik. Umarım biz de herkesi bu konuda teşvik ederiz. Onun dışında Cansu’nun yalnızca babası kaldı. Ailesindeki herkes vefat etti. Babasına da destekleri için çok teşekkür ederiz. Duygusal anlamda bize çok destek oldu” diye konuştu.

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