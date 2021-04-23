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Medya Gülben Ergen kripto para mağduru oldu: Sormayın...
Medya

Gülben Ergen kripto para mağduru oldu: Sormayın...

Son dönemde tüm uyarılara rağmen yüzbinlerce insan tarafından yatırım yapılan kripto paralarla ilgili olarak konuşan Gülben Ergen, Bitcoin yatırımcısı olduğunu ve zarar ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:58:00 -
Gülben Ergen kripto para mağduru oldu: Sormayın...

Son bir haftada tüm dünyada sert düşüş yaşayıp hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan sanatçı Gülben Ergen, "Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" ifadelerini kullandı.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü sanatçı Gülben Ergen, hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından ciddi anlamda zarar ettiğini belirtti.

"Tepetaklak olduk"

"Sormayın tepetaklak olduk. Düştü, çok moralim bozuk" diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

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