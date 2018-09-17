Gül yetiştirirken...

Düşünüldüğünün aksine gül fidanı, dayanıklı, bakımı kolay, uzun ömürlü ve aylarca çiçek verdiği için ekonomik bir bitkidir. Herkes gül fidanı büyütebilir, yeter ki fidanın dikileceği çevreye en uygun tür seçilsin.



Çitler için (40 ila 80 cm boyunda) küçük çiçekli demetler halinde açan ve yayılan peyzaj gülleri iyidir. İsterseniz 80 ila 120 cm boyunda büyük çiçekli çalı gülleri de olabilir.

Duvar veya kameriye için boyu 2 metreyi aşan tırmanıcı gülleri seçin.

Saksıda yetiştirmek için saksı en az 40 cm derinliğinde olmalıdır.

Yedi veren gülleri, normal çiçeklenme mevsiminden sonra da çiçek açmaya devam ederler. Yaygın olarak satılan bu türler, bazı genel türler ve eski kökler dışında, mayıs ayından don zamanına kadar çiçek verirler.

Ekim’den Mart’a kadar bulunabilen “dikime hazır fidanlar” kökleri toprağına sarılı şekilde satılır. Nisan’dan Ekim’e kadar bulunabilen “yapraklı fidanlar” köklendirilmiş olduğundan dikimi kolaydır. Tercihen güneş alan veya -bazı türler için- hafif gölgelik bir yer seçin. Güller, her tip toprağa uyum sağlayabilirler. Eğer eski bir gülün yerine dikim yapıyorsanız, yeni fidanın tutması için 40 ile 50 cm derinliğe kadar olan toprağı tamamen değiştirin.

● Dikim yapacağınız yerde, eni, boyu ve derinliği 30 ile 40 cm olan bir çukur açın. Fidanın kökleri, çukura rahatça sığmalıdır.

● Dikime hazır fidanların (çıplak köklü) kök uçları ve dallarını budayın. Köklerin 1/3'ü, dalların ise 20 cm’den fazlası budanmalıdır.

● Dikime hazır fidanların köklerini, taze gübre, killi toprak ve sudan oluşan bulamaca batırın. Bu işlem, fidanın tutmasını kolaylaştıracaktır. Yapraklı fidanları, kök toprağının ıslanması ve köklerin uyanması için suda bekletin.

● Fidanı, aşı noktası hafif olarak toprak içinde kalacak şekilde yerleştirin. Toprağı bastırarak sıkıştırın ve bol su verin.

● Yabani otların büyümesini önlemek için fidanın dibine, 5 cm kalınlığında, çam ağacı kabuğundan bir örtü oluşturun.

● Sonbaharda, dona karşı korumak için fidanın dibine toprak sürmeli ve fidanın dibinde aşı noktasını örten, yaklaşık 15 cm yüksekliğinde bir toprak yığını oluşturun. Bu yığını Mart sonunda kaldırırsınız..