Gül yağı! Gül yağı nedir, nasıl yapılır? Gençleştiren gül yağı tarifi, kimse bilmiyor!

Türkiye'nin sayılı endüstriyel gül merkezlerinden biri olmaya Mardin'de gül, yeni bir gelir kapısı açarken Türkiye'de kıymeti bilinmiyor ama dünyaya satılıyor. Özellikle cildi nemlendiren, lekeleri gidermeye yarayan, gençleştirici özelliğe sahiptir.

Gül Yağı Nedir?

Gül yağı faydaları ile yüzyıllardan beri bilinen ve kullanılan en eski yağlardan biridir. Doğal ve etkili olan gül yağı, birçok fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi gelir. Gül yağının kullanım alanları oldukça fazladır. Gül yağının yüze faydaları nedeniyle en çok kadınlar tarafından tercih edilir. Gül yağının rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi olması nedeniyle cildinize sürmeden sadece koklamanız bile yeterli olabilir.

Gül Yağının Faydaları Nelerdir?

İçerisinde gül yağı E ve A vitaminlerini bulunmaktadır.

Özellikle aromatik yağlar arasında olduğu için strese iyi gelmektedir.

Ayrıca karın bölgesine düzenli şekilde masaj yapıldığı zaman kısa sürede kabızlığa da iyi gelmektedir.

Ağız diş sağlığı için oldukça faydalı bir yağdır. Düzenli tüketildiği zaman ağız kokusunu gidermektedir. ayrıca nefesin daha taze olmasını da sağlamaktadır.

Ciltte bazı sebeplerden dolayı egzama ve sedef gibi yaralar oluşmaktadır. Gül yağı ise sedef ve egzama tedavisinde de oldukça faydalıdır.

Alerji ve başka sebeplerden dolayı ciltte kızarıklık oluşur bu oluşan kızarıklıkların hafiflemesini ve yok olmasını sağlamaktadır.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde yüzde oluşan kırışıklıkların azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır. Ayrıca ciltte oluşan ince çizgileri de yok etmektedir.

Parfüm kullanmak istemeyen kişiler gül yağını parfüm olarak da kullanabilir. Hoş kokusuyla insana huzur vermektedir.

Ayrıca gül yağının diğer bir özelliği ise sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisinin olmasıdır.

Cildin canlanmasını sağlamaktadır. Hatta cildin parladığı da görülür.

Ciltte oluşan güneş lekelerini, akne ve sivilce lekelerini ve diğer sebeplerden dolayı oluşan lekelerin azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

Saç dökülmesine oldukça faydalı bir yağdır. Ayrıca saçların canlanmasını ve parlamasını da sağlamaktadır.

Özellikle kaş ve kirpik çoğaltması için de en etkili yağdır. Düzenli şekilde tüketildiği zaman çoğaldığı ve uzadığı görülmektedir.

Erkeklerde sakal dökülmesine ve çoğaltmaya karşı faydalıdır.

Cildin nemlenmesine de yardımcı olmaktadır.

Cildi güzelleştiren ve cildi daha dolgun gösteren bir yağdır.

Ellerde, dudaklarda ve cildin bölgelerindeki çatlaklara en etkili çözümdür.

Ciltte oluşan kuruluğa da iyi gelmektedir.

Gül Yağının Kullanımı Nasıldır? Gül yağı tarifi

Cilde badem yağıyla karıştırıp kullanılması daha uygundur. Haftada 2 defa uygulaması yeterlidir.

Saç için hafta da 1 kez saç diplerine uygulayın 1-2 saat bekledikten sonra durulayın.

Kaş ve kirpiklere pamuk yardımıyla uygulayın. Her gün uygulanması uygundur.

Kremlerin içerisine dökülüp de kullanılabilir.

Parfüm olarak da boyun bölgesine sürülebilir.

Ağız yoluyla da alınabilir.

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