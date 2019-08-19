Gül ve Babacan'ın stratejisi deşifre oldu

Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin 18. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değişim mesajlarını vereceğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin artık birleşerek AK Parti’ye alternatif oluşturabildiğini belirtti. Selvi yazısının son bölümünde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kurucusu olduğu AK Parti’den istifa ederek çalışmalara başladığını duyuran eski bakan Ali Babacan’ın, Erdoğan ile mücadeleye girmeyeceğini iddia etti. Selvi, Gül ve Babacan’ın Erdoğan’ın Necmettin Erbakan’a karşı uyguladığı stratejiyi izleyeceğini ifade etti.

Selvi’nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Erdoğan, kurulacak olan yeni partilerle mücadeleyi seçecek. Bu belli oldu. Abdullah Gül ile Ali Babacan’ın ise Erdoğan’a karşı ince bir stratejiyle hareket edeceği söyleniyor. Bu konuda temel bir tercihte bulunmuşlar. Erdoğan’la mücadeleye girmeyecekler. Erdoğan’ın Erbakan’a karşı uyguladığı stratejiyi onlar da Erdoğan’a karşı uygulayacaklar: Erdoğan’ı eleştirmeden Erdoğan’la mücadele etmek”