Gül tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay gül tatlısı tarifi

Çok pratik, görüntüsü çok hoş, lezzeti ise harika. Peki gül tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi…

Malzemeler

5 yemek kaşığı irmik

130 gram eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

Şerbeti için

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

Yapılışı

Şerbetli tatlılarda ilk iş şerbeti hazırlamaktır. Tencerenin içine şeker ve suyu koyarak ocakta 10 dakika boyunca bekleterek kaynatın. Şekerin erimesi için karıştırın. Kaynadıktan sonra soğumaya alın. Hamuru için tereyağımızı eritip bir kabın içine koyun. Aynı kabın içine sıvı yağ, yoğurt ve irmiği koyup çırpma makinesi ile çırpın. Sonra üzerine kabartma tozunu ekleyelim ve sonra vanilyayı ekleyerek yavaşça unumuzu dökelim. Sonra güzelce yoğurarak hamur haline getirelim. Hamuru kalın olmayacak şekilde açalım. Merdane ile yapabilirsiniz. Daha sonra hamuru çar bardağı ile kesmeye başlayalım. Daire olarak kestiğimiz hamuru yarım ay şeklinde ayarlayarak üst üste koyacağız. Üst üste 3 tane gelsin ve rulo yapalım. Şimdi ruloyu bıçakla ortadan ikiye keserek gül elde etmiş olacağız. Bu işlemi tüm hamur için uygulayacağız. En son tepsiye dizerek ortalarına fındık ekleyelim. Son olarak önceden 160 derecede ısıttığımız fırına yerleştirerek tam 30 dakika pişirin. Piştikten sonra sıcak sıcak olan kurabiyelerin üzerine şerbeti dökün. Afiyet olsun.