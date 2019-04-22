Gül reçeli nasıl yapılır? Gül kokulu reçel tarifi

Her gül güzeldir kadınların gözünde. Kremi, kokusu, yağı, lokumu hatta sabunu dahi yapılan şifa kaynağı gülün reçelini tatmayan yoktur. Bahar geldi mi gülün faydalarını bilen hanımlar bunu nasıl değerlendireceğini de iyi bilir. Hafif sindirim sistemi iltihaplarına, romatizma ve eklem iltihaplarına iyi gelen şifa kaynağı gül, sofralarımızda reçel olarak yerini alır. Peki ama en güzel gül reçeli nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte ayrıntılarıyla gül kokulu reçel tarifimiz…

Öncelikle belirtelim en güzel gül reçeli mutlaka kokulu gülden yapılanıdır!

Gül kokulu reçel tarifimizin malzemeleri:

200 gram kokulu gül yaprakları

2 su bardağı şeker

1/2 adet limon suyu

2 su bardağı su

Tarifimizin püf noktaları:

Bir gece önceden bekletmek, şekerin gül yapraklarının suyunu salması ile birlikte sonradan daha fazla su eklemek yerine kendi suyuyla daha çabuk özleşmesine yardımcı olur.

Gül reçelimizi pişirirken neye dikkat etmeliyiz?

Dilerseniz kaynamadan önce tencerenin kapağını kapatabilirsiniz.

Adım adım gül kokulu reçel tarifi:

1. Gül yaprakların arasındaki çürümüş ve kurumuş yaprakları ayıklayın. Gül yapraklarını dibindeki beyaz kısımdan kesin.

2. Yapraklarını dikkatli bir şekilde birkaç kez sudan geçirerek yıkayın.

3. Yıkadığınız gül yapraklarını fazla suyunu süzdürün.

4. Derin bir tencerenin içerisine alın. Şekeri üzerine serpin ve bir gece bekletin.

5. Ertesi gün suyunu salmış olan şeker ve gül yapraklarını kısık ateşte su ile birlikte kaynatın.

6. Kaynama başlayınca limon suyunu sıkın ve özleşene kadar pişirmeye devam edin. Bu şekilde karıştırarak ortalama 20 dakika kadar pişirin.

7. Ardından ocaktan alın ve karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.

8. Kavanozlara paylaştırın ve tamamen soğuduktan sonra ağzını kapatarak saklayın. İşte bu kadar, afiyet olsun.

Gül kokulu reçeli kızarmış ekmeğin üzerine sürerek afiyetle tüketebilirsiniz.