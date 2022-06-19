Gül Masalı oyuncuları kimler? ATV Gül Masalı dizisi oyuncuları:
ATV’de yaz sezonu dizileri merak edilmeye başlanmıştı. ATV’de iki yeni dizi ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Gül Masalı ve Sevmek Zamanı. Gül Masalı’nın ilk tanıtım bölümü yayınlanmasıyla birlikte ilgileri üzerine çekti. Gül Masalı dizi oyuncuları da ATV izleyicileri tarafnıdan merak edilir oldu. Peki Gül Masalı oyuncuları kimler? ATV Gül Masalı dizisinde kimler var, hangi oyuncular var?
ATV yeni diziler kervanını Gül Masalı dahil oldu. İlk bölümüyle 19 Haziran Pazar akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Gül Masalı oyuncuları kimler?
Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler rol alıyor.
Gül Masalı dizisi konusu nedir?
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor.