Gül - Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili çarpıcı iddia!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ylayaptığı görüşme Ankara'yı hareketlendirmiş ve görüşmede nelerin konuşulduğu merak edilmişti. Dün Abdullah Gül konuyla ilgili bir açıklama yaparak dünya meselelerini konuştuk dese de bugün Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk köşesinde olayı bambaşka bir tarafa götürdü ve o görüşmede 31 Mart 2019’dan sonra kurulacak bir partinin konuşulduğunu iddia etti.

Öztürk, "Pusuda bekleyen 'sinsiler' 31 Mart 2019’dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. 2 parti yoldaymış" iddiasını ileri sürdü. Hasan Öztürk, "Ahval ya da iyi ile kötü, güzel ile çirkin iç içe" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bugün sizlerle son dönemde kafamda deli sorular olarak uçuşan meseleleri paylaşmak istiyorum. Küçük küçük notlarım var" ifadesini kullandı.

Pusuda bekleyen sinsiler parti kuracakmış

"Pusuda bekleyen 'sinsiler' 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. 2 parti yoldaymış" iddiasını ileri süren Öztürk, şöyle devam etti: ''Biri bir yerde, "ben buradayım gelsinler" diye bekliyormuş. Diğer bir başka yerde başkalarıyla birlikte çoktan harekete geçmişmiş. Kılıçdaroğlu ile 3.5 saat konuşan 11'nci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, o konuşmanın içeriğiyle ilgili bize bir şey söylemezse 31 Mart 2019'dan sonra kurulacak partiyle ilgili ne konuştunuz diye sorma hakkımız yok mudur acaba''

Durumun ciddiyetinin farkında değiller

Erdoğan'ın partilileri kibir konusunda sürekli uyardığını ve bunun için büyük çaba sarf ettiğini hatırlatan Öztürk; ''Ancak, kibir abideleri bu cümleyi liderlerinden her duyduklarında sağlarına sollarına bakıyorlar hatta arkalarına bakıyorlar, hiç üzerlerine alınmıyorlar. Salına salına ortalıkta dolanıp duruyorlar. Durumun ya ciddiyetinin farkında değiller ya da kafalarını kuma gömerek saklanacaklarını sanıyorlar. Oysa ayan beyan ortadalar'' ifadelerini kullandı.