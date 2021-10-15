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Ekonomi Gül çiçeğinin alım fiyatı 7,8 TL oldu
Ekonomi

Gül çiçeğinin alım fiyatı 7,8 TL oldu

Isparta’da, gül çiçeği alımında uygulanacak fiyat, kilogram başına 7 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:11:00 -
Gül çiçeğinin alım fiyatı 7,8 TL oldu

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeğinin Isparta ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Salgına rağmen 2021 gül çiçeği sezonunu kazasız belasız bitirdiklerini dile getiren Çelik, “Pazarlama çalışmalarımıza başlayarak yurt dışı satışlarımızı gerçekleştirdik. Halen çalışmalarımız devam etmektedir. Üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için 2021 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmiştir” dedi.

Gül çiçeği kilogram fiyatı, geçen yıl 7 lira 35 kuruş olarak açıklanmıştı.

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