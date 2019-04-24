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Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?

Güller sevginin, muhabbetin, zarafetin sembolüdür. Çiçekseverlerin favori bitkileri arasında yer alan güller; görüntüsü, nadide kokusu, şiirlere konu olan eşsiz manaları ile daima gönüllere taht kurmuştur. Peki bu kadar çok sevdiğiniz güller nasıl çoğaltılır? Kendi güllerinizi çoğaltmak istemez misiniz? İşte size tarif edeceğimiz basit yöntemlerle siz de kendi güllerinizi çoğaltmayı başarabilirsiniz…

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:37
Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?

Güller sevginin, muhabbetin, zarafetin sembolüdür. Çiçekseverlerin favori bitkileri arasında yer alan güller; görüntüsü, nadide kokusu, şiirlere konu olan eşsiz manaları ile daima gönüllere taht kurmuştur. Peki bu kadar çok sevdiğiniz güller nasıl çoğaltılır? Kendi güllerinizi çoğaltmak istemez misiniz? İşte size tarif edeceğimiz basit yöntemlerle siz de kendi güllerinizi çoğaltmayı başarabilirsiniz…

Güller hangi yöntemle çoğalır?

Güller tohum, çelik ve aşılama yöntemleriyle üretilmektedir.

Tohum ile çoğaltma

Güllerinizi tohum ile çoğaltmak isterseniz tohumların sağlıklı olmasına dikkat ediniz. Tohumlarınız bu seneki güllerin tohumundan seçin. Gül tohumları oldukça serttir.
Unutmayın ekildiği yıl gül tohumlarınız çimlenmeyebilir. Gül tohumlarınızı çok sık ekmeyin, yoksa sağlıklı gelişemezler.

Çelik ile çoğaltma

Bitkinin toprak üstü kısımları olan yarı odunlaşmış dallarından veya yarı olgunlaşmış, çiçeksiz kısımlarından aldığınız parçalarla üretim yapabilirsiniz. En uygun zaman Kasım ve Mart ayları arasındadır. Aldığınız çelikleri köklendirme hormonuna batırın ve kumlu, perlit karışımlı toprağa belirli aralıklarla dikimi gerçekleştirin. Belli bir süre sonra(bu süre bazı yerlere göre değişiklik gösterebilir.1-2 ay) çeliklerin alt kısımlarına bakın ve köklenme gelişmiş ise gül fidelerinizi ister saksıya ister bahçeye dikebilirsiniz.

Aşı ile çoğaltma

Çoğaltmak istediğiniz bitkinin bir parçasını anaç olarak kullanın, başka bir gül bitkisi ile kaynaştırarak tek bir gül bitkisi elde edebilirsiniz. Özellikle kokulu gül üretiminde, farklı renk gül üretiminde ve gül çiçeği farklı büyüklüğü üretiminde aşılama yöntemi kullanılmaktadır. Unutmayın bitkinin toprak üstü kısmını yani gövde ve dalları oluşturacak kısma kalem veya göz; Yeni bitkinin kök kısmını oluşturacak olan aşı kısmına ise anaç denir. En çok kullanılan aşılama yöntemleri kalem aşısı ve göz aşısıdır.

Havanın ısısına dikkat edin!

Gülleri aşılama zamanı ne çok soğuk ne çok sıcak havalarda yapılmalıdır. Serin havalarda yapılan aşılamanın tutma şansı daha yüksektir.

 

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:37
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