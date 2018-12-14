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Gül, Babacan ve Davutoğlu bir arada

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in hayatını kaybeden babası Duran Ahmet Dinçer'in cenaze töreninde ilginç bir görüntü dikkat çekti. Cenazede, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

14 Aralık 2018 Cuma 17:37
Gül, Babacan ve Davutoğlu bir arada

Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in önceki gün hayatını kaybeden babası Duran Ahmet Dinçer'in cenazesinde, uzun aradan sonra bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın yan yana saf tutması dikkat çekti.

Çok sayıda isim katıldı

Cenaze namazına, Dinçer ailesi ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, eski bakanlar Beşir Atalay, Ali Babacan, İsmet Yılmaz, Nihat Ergün, Taner Yıldız, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreni sonrası Abdullah Gül'ün sosyal medya hesabından "11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in önceki gün vefat eden babası Duran Ahmet Dinçer için Karaman Musalla Meydanı’nda cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı." paylaşımı yapıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:37
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Diyarbakır
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Ali Babacan
  6. Abdullah Gül

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