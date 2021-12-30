Guinness'e girmişti! Elif Kocaman hayatını kaybetti
Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında yaşamını yitirdi.
‘Dünyanın En Kısa Boylu Kadını’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.