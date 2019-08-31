0553 313 94 23

Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri Anıtkabir’e hediye etmek istiyor

Arnavut sanatçı Saımır Stratı,Niğde’nin Bor İlçesi’nde düzenlenen2.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri Anıtkabir’e hediye etmek istiyor

Arnavut sanatçı Saımır Stratı,Niğde’nin Bor İlçesi’nde düzenlenen2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri’nde 250 bin adet vida ile 15 metrekare boyutunda dünya barışını simgeleyen ’Atatürk ve Bayrak’çalışması Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı. Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları veproje koordinatörü Necmi Pişkin’in katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabına giren eser ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.


2. Uluslararası NİĞ-BOR Sanat Günleri Yetkilisi Serkan Haliloğulları, Guinness Rekorlar Kitabına giren tabloyu Anıtkabir’e hediye etmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Haliloğulları, "Arnavut sanatçı Saımır Stratı portreye 1 Nisan’da başladı, 10 Mayıs’ta tamamladı. Sanatçı uzun saatler çalışarak rekoru 250 bin vida ile kırdı. 8 Ağustos’tarekor tasdik edildi. Amacımız bu tabloyu Anıtkabir’e taşımak. Saımır Stratı daha önce 10 dünya rekoru kırmış bir sanatçı. Bu kendisinin 11. rekoru oluyor. Kendisi mozaik sanatçısı. Kısmet olurda bu tablo yerini bulursa o zaman sanatçının kendisi gelecek” dedi.


Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise, “Bu güne kadar düzenlenen etkinliklerden farklı olarak bu seneki sanat günlerinde Arnavut sanatçı Saımır Stratı 40 günde 15 metrekare ahşap pano üzerine 250 bin farklı boyutlarda ve renklerde vida kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Bayrağı teması işlemesiyle bir eser yaptı. Ortaya çıkan bu eser, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Aynı zamanda bu eser sayesinde 20 binin üzerinde ziyaretçi sergimize katılım sağladı. Gerçekleşen bu sanatsal faaliyetler kapsamında ilimizin ve ilçemizin tanıtımında büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
  1. sanat
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk boğuldu
    1. Siirt’te Basur Çay’ına giren 1 çocuk..
    2. Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu..
    3. 40’a yakın cumhurbaşkanı ve başbakan..
    4. Alpha TV ekibi çekim için Alanya’da
    5. Kazada hayatını kaybeden anne son..
    6. Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    7. İki aile arasında kavga: 2 ağır yaralı
    8. Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon..
    9. Şuhut’ta açık hava konserinde Sevgi..
    10. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli..
    11. Rüya uçağa Türk malı koltuk
    12. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    13. Burhaniye’de Demet hamının yaptığı..
    14. Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı..
    15. Güvenlik korucuları ve şehit..
    16. Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür..
    17. Minik Alperen'in tedavisine devlet..
    18. Denizli'de otomobil şarampole..
    19. Gelinliğiyle geldiği adliyede damat..
    20. Başkentte toplu taşımaya zam
    21. "CHP, Sivas Kongresi ruhuna tuz ruhu..
    22. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    23. Grip çorbası nasıl yapılır?
    24. "Türkiye tüm dünyada insani..
    25. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    26. Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi..
    27. Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
    28. TEPSAM farklı illerde AR-GE merkezi..
    29. Cinayete tanık olan çocuk o anı..
    30. Söke’de Tenis Turnuvası heyecanı..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı