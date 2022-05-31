  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Kaftancıoğlu cezaevine gönderildi! Ön kapıdan girip arka kapıdan çıkacak

Engin Altan Düzyatan'dan bomba geri dönüş

Ünlü ekonomist bombayı patlattı! ‘Ülkemizde işsizlik yok çünkü…’

Dolar için ezber bozan tahmin! Büyük ters köşe geliyor: O tarihte 3 lira birden düşecek

Mutlu musun şimdi Ümit Özdağ? Bu şerefsizin yeri sokak değil kodes! Suriyeli yaşlı kadına tekmeli saldırı

Nasıl kafalayacağını iyi biliyor! Melek Mosso İzmir Marşı’na sığındı

Haluk Özdil ‘Türkiye’de bulundu! Peşimize düşecekler’ diyerek duyurdu: Dünyayı kurtaracak

Bakan müjdeyi verdi! Aidat öder gibi ev alınacak

Yılmaz Vural’ın yeni işi şaşkına çevirdi! 1200 lira karşlığında yapıyor

Altına yatırım yapacaklar aman dikkat! Dünyaca ünlü milyarder sessizliğini bozdu
Dünya Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! İşte dünyanın en yaşlı köpeği
Dünya

Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! İşte dünyanın en yaşlı köpeği

ABD’nin Güney Carolina eyaletindeki Toy Fox Terrier cinsi 22 yaşındaki köpek, "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 17:25:00 - 2022-05-31 17:50:26

28 Mart 2000’de doğan Toy Fox Terrier cinsi köpek, "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Çakıl taşı anlamına gelen Pebbles isimli 22 yaşındaki köpek, 1 kilo 800 gram ağırlığında ve sağlık sorunu bulunmuyor.

İnsan yaşıyla 154 yaşına basan Pebbles’in sahipleri Bobby ve Julie Gregory, medyaya yansıyan "Dünyanın en yaşlı köpeği Keith" haberlerinden sonra Pebbles’ın daha yaşlı olduğunu fark ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yaptı. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Pebbles'in en yaşlı köpek olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay