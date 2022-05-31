Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! İşte dünyanın en yaşlı köpeği

28 Mart 2000’de doğan Toy Fox Terrier cinsi köpek, "Dünyanın en yaşlı köpeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Çakıl taşı anlamına gelen Pebbles isimli 22 yaşındaki köpek, 1 kilo 800 gram ağırlığında ve sağlık sorunu bulunmuyor.

İnsan yaşıyla 154 yaşına basan Pebbles’in sahipleri Bobby ve Julie Gregory, medyaya yansıyan "Dünyanın en yaşlı köpeği Keith" haberlerinden sonra Pebbles’ın daha yaşlı olduğunu fark ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yaptı. Yapılan incelemede 22 yaşındaki Pebbles'in en yaşlı köpek olduğu tespit edildi.