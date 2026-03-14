Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor.

İşgalci siyonist rejimin sözde hükümetinde yaşanan derin sessizlik ve "teknolojik makyajlar", dünyada büyük soru işaretlerine neden oldu. Özellikle katil Netanyahu ve Itamar Ben-Gvir’in bir süredir canlı yayınlara çıkmaması ve servis edilen görüntülerin "yapay zeka" ürünü olduğunun kanıtlanması, "Siyonist elebaşları öldü mü?" sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

YAPAY ZEKA İLE AYAKTA TUTULAN REJİM

Netanyahu’nun son yayınlanan video mesajı, dijital adli tıp uzmanları tarafından mercek altına alındı. Görüntülerde dikkat çeken "altı parmak" detayı ve boyun bölgesindeki piksel kaymaları, videonun bir "deepfake" (yapay zeka ile üretilmiş sahte video) olduğu iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medyada gelen tepkilerde "Kendi halkına dahi yalan söyleyen işgal rejimi, Netanyahu'nun ölümünü gizleyerek ordudaki ve toplumdaki toplu çöküşü engellemeye çalışıyor. Yapay zeka ile üretilen videolar, bu büyük tiyatronun sadece bir parçası." dendi.

İRAN HEDEF ALMIŞTI

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, siyonist rejime yönelik son misilleme saldırılarında katil Netanyahu’nun bulunduğu stratejik noktaların hedef alındığını duyurmuştu. Haberde;

Netanyahu’nun son 4 gündür video mesaj yayınlamaması,

Açıklamaların yalnızca yazılı metin olarak servis edilmesi,

Sözde Başbakanlık konutu çevresinde olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınması, ölüm veya ağır yaralanma iddialarına gerekçe olarak gösterildi.

BEN GVİR'İN ÖLÜMÜ TRAFİK KAZASI MI İRAN DARBESİ Mİ?

İşgal rejiminin en radikal ve eli kanlı isimlerinden olan sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında yayılan "trafik kazası" haberi, asıl gerçeği örtbas etme çabası olarak değerlendiriliyor. Siyonist medya, Ben-Gvir'in bir kaza sonucu yaralandığını iddia etse de, bölgedeki direniş kaynakları ve istihbarat sızıntıları bambaşka bir tablo çiziyor.

İddialara göre işgalci Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen gizli bir İran İslam Cumhuriyeti operasyonunda doğrudan hedef alındı ve etkisiz hale getirildi.

İşgal rejiminin, bir sözde bakanının dış operasyonla öldürülmesini "stratejik bir aşağılanma" olarak gördüğü için, olayı basit bir "trafik kazası" olarak servis ettiği ve ardından "öldü" ilanını zamana yaydığı belirtiliyor.

GİZLİYORLAR ÇÜNKÜ İRAN DEĞİLLER!

Analistler, bu iki ismin aynı anda ortadan kaybolmasının tesadüf olamayacağını vurguluyor. Siyonist rejimin içinde bulunduğu kaos, ekonomik çöküş ve askeri başarısızlıklar göz önüne alındığında; en tepedeki isimlerin ölüm haberinin verilmesi, rejimin sonunu getirecek bir iç savaşı tetikleyebilir. Bu nedenle, siyonist sansür mekanizması (Sansür Birimi) tüm gücüyle bu ölümleri gizleyerek zaman kazanmaya çalışıyor.

İran'a yönelik saldırılarda İran Rehberi Hamaney dahil onlarca üst düzey isim şehit edilmesine rağmen İran İslam Cumhuriyeti bir iç kargaşa yahut rejimin çökmesinin aksine halkın dayanışması ve birlik çağrılarına sahne oldu. İşgal rejimi ise işgalcisi olduğu Filistin topraklarının üzerinde her zaman bir gaspçı katiller sürüsü olmasından dolayı elebaşlarının vurulması sonları anlamına gelebilir.