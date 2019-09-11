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GUHEM’de hedef 23 Nisan

‘Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan’ Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
GUHEM’de hedef 23 Nisan

‘Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim alanı olan’ Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak tesisi 23 Nisan tarihinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) işbirliğiyle yürütülen GUHEM projesi, ziyaretçi kabul etmek için gün sayıyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin yanı başında, 13 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen GUHEM, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 tesisi arasına girecek. Merkezin açılışı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması beklenen törenle’ 23 Nisan tarihinde Sience Expo’nun kapanışının hemen ardından yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte GUHEM’e gelerek, sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM) Koordinatörü Fehim Ferik’in de eşlik ettiği ziyarette, projenin mevcut durumu değerlendirildi, sonraki süreç hakkında tespitlerde bulunuldu.


Saat gibi işleyen sistem


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM’in faaliyete geçtiğinde sadece Türkiye’de değil dünyada tanınan bir yatırım olacağını kaydetti. Merkezi salt uzay ve havacılık alanı olarak tanımlamanın yanlış olacağını, projenin ilerleyen günlerde kentin en önemli turizm değerlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bina içerisinde Bursa Havacılık Akademisi de kurgulandı. Bu işe ilgisi olan, vizyonu bulunan çocuklarımızın varlığı bizim için büyük güç. Yüksek teknoloji ve havacılığın gelişmesi adına önemli bir artı değer sağlayacağımızı düşünüyorum. Uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun anatomisi, havadan hafif deney düzenekleri, havadan ağır deney düzenekleri, roket, uzay katı düzenek alanları ve Bursa Havacılık Akademisi ile burası inşallah saat gibi işleyen bir sisteme sahip olacak” dedi. 15 milyar doları aşkın ihracatı, 21’i aşkın sanayi bölgesi, otomotiv ve tekstil sektörlerindeki performansıyla birçok konuda haklı üne sahip olan Bursa’nın yeni vizyon ve atılımlara ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “GUHEM, hedefe giden yolda öncü olacak. Genel olarak çocuk ve gençlere hitap ettiği için kendimize 23 Nisan tarihini açılış hedefi olarak belirledik. 20-23 Nisan tarihleri arasında Sience Expo var. Sience Expo’nun kapanışında yine burada bir açılış planlıyoruz. Bu özel projemizin startını, sayın cumhurbaşkanımızla birlikte vermek isteriz. Bursa ve ülke ekonomisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Başkan Aktaş, GUHEM’inhayata geçmesi konusunda desteğini esirgemeyen TÜBİTAK yetkililerine de teşekkür etti.


Avrupa’nın en iyisi


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise ‘Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefi doğrultusunda projelendirilen’ uzay ve havacılık merkezinin 2014 yılından bu yana takip ettikleri en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. Planlama yapılırken Türkiye’de bir uzay ajansı kurulmasını tetiklemeyi hayal ettiklerini, bunun gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Burkay, “Bildiğiniz gibi kısa süre önce Türkiye, uzay ajansını kuran ülkeler arasına adını yazdırdı. GUHEM aracılığıyla hem üretimde hem de ihracatta yeni nesil teknolojilerin devreye alındığı bir yapıyı oluşturarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Burada dünyanın birçok bölgesinden ortaklarımız var. Washington’da faaliyet gösteren havacılık müzesi Smithsonian, paydaşlarımız arasında. Bunun yanı sıra Kanadalı firma tüm iç dizaynı şekillendirdi. İnşallah bu eserimiz tamamlandığında Avrupa’nın en iyisi olacak, dünyada da ilk 5 arasında bulunacak” şeklinde konuştu.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, GUHEM’in ‘içerik zenginliğinin yanı sıra’ Bursa’nın kent kimliğine katkı koyacak bir mimariye sahip olduğunu da ifade etti. Dünyada bu tip yapıların bulundukları şehirlerin kimliklerini yansıttığını, GUHEM’in de bu anlamda Bursa ile özdeşleştiğini söyleyen Burkay, “Hem mimari hem de teknik olarak, Türkiye’nin geleceğini şekillendiren en önemli yer burası olacak. Böylesine vizyon projede bize destek veren, başta sayın başkanımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:48
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