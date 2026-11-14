Gudüs halk hükümet sorumluluk

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Halk ve Hükümetleri veya devletleri ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Peki burada devletler, hükümetler, dünya devletleri neler yapabilir? Bunun yanında halklar birey olarak veya topluluk olarak neler yapabilir acaba?

Evet ilk günden itibaren yetkililere de ulaştım. Dedim Amerika oraya gelmeden, biz gidelim Pazzr açıklarına. Gazze aslında Osmanlı bakiyesi.

Yani Gazze 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin eline geçti. Daha sonra orayı Osmanlı'dan sonra Siyoniler de oraya sahip olamadı. Dolayısıyla orası hala Osmanlı bakiyesi ve bizim de komşumuz.

Bakın bizim Mısır üzerinden veya Ürdün üzerinden gitmeye ihtiyacımız yok. Çünkü aramızda Akdeniz var. Bizim için Kıbrıs neyse Gazze'de odur.

Ve o ilk günden itibaren yetkililere ulaşarak yani oraya Amerika Avrupa gelmeden neden bizim gemilerimiz oraya ulaşmasın? Dedim. Gazze limanına diye böyle apar topar arayıp işte yakarışlarda bulunduk. Ama maalesef Amerika geldi biz gidene kadar oraya çöktü.

Hatta şunu da çok söyledim. Hocan Kıbrıs Barış Harekatı yaptı. Erbakan Hoca Kıbrıs Barış Harekatı yaptı. Sen de Gazze Barış Harekatı yap. Tarihe geç. Peki bunu yaptığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında hadi İsrail'e savaşalım diyenler duracak mıdır? Ülkemiz bir savaşa girdiğinde ekonomik olarak zorlandığında, daha fazla zorlandığında, Ankara'ya İstanbul'a çeşitli noktalara bombalar düştüğünde. İçimizdeki o muhafazakar kardeşlerimiz bizim mahallemizdekiler hadi savaşalım diyenler Erdoğan'ın arkasında duracak mıdır? Yani ben onu da çok sorguluyorum hatta bazı STK'larda söylüyorum.

Ya siz şu anda bile yan çiziyorsunuz ki hatta CHP ile ittifak ediyorsunuz. Veya mesela emekli artışı yeterli yapılmadı diye yerel seçimler kaybedildi. Burada bile halka da güvenilmez durumda ancak şunu diyenler çok oldu, biz 15 Temmuz'da sokaklara döküldük yine dökülürüz.

Tabii ki dengeli bir şey götürmek lazım, belki çok aşırı şeylere gerek yok ama barış harekatı veya bir barış, yardım konvoyu. Halk sumud olarak üstüne düşeni yaptı.

Marş to Gazze, refaha Mısır'dan yürünmeye çalışıldı. Dolayısıyla özellikle şu anda bakın COP 31 çevre iklim zirvesi yapılıyor orada da güzel şeyler söylendi aslında. Yani Netanyahu çocuklara karşı yiğitlik taslıyor, güç gösterisi yapıyor. Oradaki devleti olmayan ordusu olmayan çocuklara karşı kadına kıza karşı bu yiğitlik değil bu zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır, bu zalimliktir. Ama bunu tabii ki anlayacak evsafta değil, akıllarını yitirmişler. Psikopat bir topluluk orada toplandı. Başında da baş psikopat maalesef sosyal bir psikopatlık orada oluştu ama yine de belli şeyler yapılabilir. Mesela şu anda evet şu da söylendi sadece soykırım değil. Ekokırım, ekokıyım da yapıldı. Eko kıyım. Eko kıyım da yapıldı. Yani çevre iklim işte bütün bu savaşlar her türlü bir sıkıntı ve bunlar söylendi söyleniyor fakat bu yetmez.

Nasıl İsrail bile böyle ısındıra ısındıra deneye deneye tedirici tedirici işgal ediyorsa dünya kamuoyunu yokluya yokluya aynı şekilde bu yapılabilir. Bu konuda İran da Acem diplomasisi siyaseti politikası onlar da aslında bu konuda çok becerikli, marifetliler. Yani burada aslında ipin ucunu kaçırmadan ilerlenebilir. Evet ama bu da yetmez.

Bu söylemler yetmez. Bir tık ilerlemek lazım ve kontrollü bir şekilde yani işte oraya yardım götürülüyor olsun devlet destekli. Mesela konteynerlar değil mi? Kış geldi yani konteyner burada var ve orada da ihtiyaç var. İnsanlar çadırda, çadırlar para etmiyor. Çadır bile yok veya sular altında adeta balık gibi yani denizde yaşar gibi yaşıyorlar. Kumlar içinde, altında, sular içinde, rüzgar öyle, yani kış önümüz. Kış, kaç bu üçüncü senede üçüncü kışta bir bebekler soğuktan şehit oluyor. Artık zaten İsrail'in politikası bu. Şu ana kadar fiziken öldürebildiğini öldürdü yine öldürmeye devam ediyor. Bugün yine Nasr' hastanesinde bir kliniği bombaladı doktorlar, hastalar, personel dahi y katledildi.

Soykırım devam ediyor ateşkes falan hikaye. Bu defa da aç bırakarak, susuz bırakarak işte yaralı bereli hastaların tedaviye ulaşması engellenerek, her türlü bulaşıcı hastalık kolaylaştırılarak, sular kirletilerek, çevre kirletilerek gıda girişi engellenerek yani bunlar bir şekilde boğuluyor yani ağır ağır toplum öldürülüyor. Dolayısıyla burada savaş ta demiyor Barış Harekatı diyoruz . Hatta Kıbrıs Barış Harekatı'nda nihayetinde askerler çatıştı.

Burada tamamen yardım, mesela konteynerler şu anda oradaki KOP 31'deki zirvedeki oluşmuş hava kullanılarak, yöneticilerin siyasilerinde onayı ve desteği alınarak şu anda hemen zirve akabinde Akdeniz Gazze'ye yol olsun diye bunu dillendiriyoruz. Şu anda işte hatta Mersin'den Gazze'ye Akdeniz yol olsun. Direk şu anda Antalya'dan Gazze'ye hemen bu COP 31'in ardından atmosfer oluşmuşken, orada da bir iktidar boşluğu var belki kısmen şu anda seçim sonrası. Tamamen insani. Konteynerlar gemilere yüklenip Sumud'un bir ilerisi. Halk üstüne düşeni yaptı Antep Urfa Maraş'ta olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda. Sıra hükümetlerde

Gazze'liler Şeria'dakiler zaten üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Bütün dünya onlara gıpta ile bakıyor. Hal buyken her şey ortada iken daha neyi bekleyelim? Ha başarılamazsa bizim onurumuz şerefimiz mi zedelenir? E şu anda zaten zedeleniyor. Şu anda insanlık onuru mu kaldı? Devletlerin onuru mu kaldı? Buna mükabele etmeyen devletlerin hükümetlerin onuru kalmadı ki daha ne kaybedeceksin? Hiç olmazsa bunu yapalım, savaş demiyoruz. Oraya gemilerle konteynerlar rahatlıkla gönderilebilir. Hatta şu anda zirve dağılmadan oradaki zirvedaki bütün katılımcılar davet edilerek gemiler yollanabilir.

Hatta Mekke ittifakı yapıldı. Eğer orada bir saldırı olursa, Türkiye'ye saldırı olmuş olur. Bunun arkasına Mekke İttifakı'nı da katarak İran'ı da katarak o sosyalist ülkeleri de katarak. Birleşmiş Milletler sekreteri orada. Bütün şartlar oluşmuş durumda.

Her zaman olmaz bu. Mesela bundan 10 yıl önce bu kadar şartlar oluşmamıştı. Böyle bir müdahale imkanı yoktu. Belki 5 yıl sonra yine olmayacak.

Aslında bunu da düşünmemek lazım. Aslında her kriz bir yerde de fırsattır. Her kriz bir yerde de fırsattır.

Ben hep şunu söylüyorum. Hocan Kıbrıs Barış Harekatı yaptı. Sen de Gazze Barış Harekatı yap.

Tarihe geç. Daha şerefli. Daha büyük olay.

Daha ızzetli. Bu Yunan'a karşı değil. Yani o Yunan'ın da ağababası Siyon'a karşı. Bütün dünyanın düşmanı. Dünya yaka silkiyor. Hükümetler bunu yapsın. En basitinden bunu yapsın. İ Hükümetler bunları yapabilir. İnşallah temennimiz o yönde.

Halklar da bu yöndeki hükümetleri inşallah desteklerler böyle bir durum olduğunda. Peki halklar, vatandaşlar, bireyler, insanlar kendi başlarına ve topluluk olarak neler yapılabilir? Evvela başlarında bu soykırımın, 7 Ekim 2023'ten sonra boykot ayyuka çıktı. Boykot dendi. Milletimiz evet üstüne düşeni yaptı. Yerli markalar çıktı. Ancak boykotun esamesi okunmuyor gibi şu anda ne yazık ki yine. Unutulmuş vaziyette. Gazze Gazze denen tvler de bile boykot ürün reklama gidiyorlar.

Tüm reklam kuşağı boykot markalarıyla dolu.

Evet aslında boykottan önce Kur'an'da bera kavramı vardır. Bera, hatta bunu İslam'ın şartı imanın bir icabı olarak değerlendirmiştir alimler. Öyledir de. Vela ve bera diye beri durmak yani düşmana dost olmamak ona yardımcı olmamak mali veya diğer türlü katkı sunmamak ki, bize bu batı terminolojisi boykot diye girdi. Aslında o yokken bera İslam'ın bir gereğiydi. Beri durmak yani cihadın bir parçası mali cihad. Şeytana katkı vermemek veya siyoniye katkı vermemek bu İslam'ın bir gereğidir. İmanın bir gereğidir. Yani bu sadece günlük bir kampanya değildir.

Gazze Kudüs bize bunu hatırlattı. Bu ayetlerde vardı zaten, ayetlerden ders almayınca musibetler bize ders oldu, olması lazım. Hatta bakın kimse dillendirmiyor, ben bunu, bu gazze konusu gündem olmadan önce bile, siyoni dolar diye, ben bunu 10-15 yıl önce dolar karzı sui yani kötü kredi diye dillendirdim. Dolar siyonizme hizmet ediyor Amerika'ya bile değil ve bu kötü kredi yani karzı sui. Asla devletler veya halk dolar bulunduramaz bu doğrudan siyonizme hizmetdir.

Asıl boykot bu diye hatta katılım bankalarına veya İslam Bankası'na kadar Merkez Bankası'na kadar giderek bütün bunları anlatmaya çalıştım. Yani en büyük boykot dolar üzerinden hiç kimse sıkışınca dolara gitmemesi lazım. Ülke merkez bankalarında dolar bulundurulmaması lazım. Her merkez bankasında ne kadar dolar bulunuyorsa siyonizme o kadar hizmet ediliyor demektir. Şirketler dahil. Dolayısıyla bu siyonizmin sırtı yere gelir mi? Halklar olarak da, devletler olarak da. Boykot sürekli olması gereken bir şey ve şuna dikkat etmesi lazım. Haksız rekabet oluyor. Siyonist şirketler öyle palazlanıyor ki, palazlanan yerli şirketleri tehditler, şantajlar veya satın alarak bir şekilde ele geçiriyorlar. Çünkü bu kanser gibi. Yani elini kaptırırsan, elini verirsen bütün bedenini kaptırırsın. Buna karşı çok ayık olmamız lazım. Dün yapmadıklarımızın ceremesini çekiyoruz.

Bugün bu musibetten ders çıkarmamız lazım. Aslında bu asıl dünya insanlığının ve Müslümanların imtihanı. Sadece Gazze'nin değil. Gazze Kudüs bu imtihanı veriyor ama insanlar sınıfta kalıyor.

Mesela Sumud olarak veya Mısır'daki eylem olarak nasıl halk burda öncelik ettiyse, devamı lazım. Kara yoluyla denendi ve ben bizzat Kudüs'e gidip orada da eylem yaptım. Askerlere karşı da durdum. Halilurrahman'a giderek Gazze'ye en yakın noktaya giderek karadan da yürünmesi lazım. Nasıl Siyoniler Gazze'yi, Kudüs'ü ablukaya aldı. Bütün ümmet de onları ablukaya alması lazım. Denizden, karadan, Mısır'dan, Ürdün'den, Lübnan'dan, Suriye'den ve orada sınırlarda nöbet tutulması lazım. Mümkün mertebe içeriye Gazze yakınına kadar, Batı şeriaya da girmek. Kudüs'e, Halilurrahman'a, şeriata, en kuzeye. Sürekli orada böyle tur olarak, turistik olarak değil bir sefer mantığıyla. Nebi aleyhisselam Medine'den sonra Mekke'ye ibadet ve ziyaret niyetiyle nasıl gitti ve Hudeybiye anlaşması yapıldı. Bir sene sonra hac edildi ve bir sene sonra da fetih geldiyse şu anda ümmetin o Siyonizmi kuşatması lazım. Gazze, Kudüs boşalana kadar o kuşatma kaldırılana kadar.

Dolayısıyla mesela Filistin konvoyudur, başka türlüdür. Ben İbrahim'i yürüyüş diyorum, Muhammed'i isra diyorum. Oraya halk olarak yürümesi ve orada nöbetleşe bu işgal kalkana kadar devam edilmesi lazım. Halk bu seferberliği yapması lazım. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz.

İnşallah bize de ulaşıp bizi de takip edebilirler. Bu konuda hem projelendiriyoruz hem de bizzat bir aktivizm olarak icra ediyoruz. Cihadi aktivizm.

Cihadi aktivizm. Birçok STK ile iş birliği yaparak bunları istişare ve icra ediyoruz. Duyurmuş olalım buradan, ilgilenenler inşallah bizlere ulaşırlar.