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Gücünü paylaştı 322,6 milyon lira kâr yaptı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın geçen yılı 22,2 milyar liralık bilanço büyüklüğü ve 322,6 milyon liralık kârla tamamladığını açıkladı. Özdemir, Ziraat Katılım’ın, rakamsal büyümeye olduğu kadar katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına odaklandığını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
Gücünü paylaştı 322,6 milyon lira kâr yaptı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2018 finansal verilerini değerlendirdi. Ziraat Katılım’ın 2018’de toplam aktiflerini 2017 sonuna göre yüzde 55 artırarak 22,2 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaştığını aktaran Özdemir, “Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 52 artarak 17,8 milyar liraya, gayri nakdi fonlar ise yüzde 68 büyümeyle 10,3 milyar liraya çıkarken, ülke ekonomisine sağlanan destek toplam 28,1 milyar liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Ortak yatırımlar modeli ile sektörde bir ilki gerçekleştirdik”

Özdemir, bu süreçte, KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteklerini artırarak devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “2018 sonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında önceki yıla göre yüzde 51 artış gerçekleşmiş ve 15,1 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır.Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak, KOBİ’lerin finansmana en uygun koşullarla erişiminin sağlanmasına yönelik hayata geçirilen Nefes Kredisi programında aktif bir şekilde yer aldıklarını dile getirdi. Banka olarak 2018’de 19 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini anımsatan Özdemir, “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulundan 500 milyon lira, 2 milyar lira ve 4 milyar lira tutarlı 3 ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, 2018’de değişik tutarlı tertipler halinde yaklaşık 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleştirilmiştir” değerlendirmelerini yaptı. Özdemir, Ziraat Katılım’ın altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk kez yer alan iki bankadan biri olduğunu, katılım bankaları arasında bu alanda hizmet sunan ilk ve tek banka unvanını aldığını dile getirdi.

“Özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz”

Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın 2018’de SSTEK Savunma Teknolojileri AŞ ile Türkiye’de faaliyet gösteren ve teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli firmaların desteklenmesine yönelik iş birliğine gittiğini anımsattı.

Geçen yıl 17 yeni şube açtıklarını, böylece toplam şube sayısının 80’e ulaştığını ifade eden Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Küresel ekonomik faktörler ve jeopolitik gelişmelerin olumsuz yansımalarının yanı sıra yurt içi piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkilerinin hissedildiği 2018’de, Ziraat Katılım doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaşmıştır.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:01
  1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
  2. Ziraat Katılım
  3. KOBİ
  4. Metin Özdemir
  5. Nefes Kredisi
  6. kira sertifikası ihracı
  7. Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ
  8. ZKB Varlık Kiralama AŞ
  9. Sermaye Piyasası Kurulu
  10. SSTEK Savunma Teknolojileri AŞ

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