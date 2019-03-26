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Gücüne güvenen Türkiye’nin bankası EmlakBank faaliyete başladı

1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası unvanı ile yeniden faaliyete başladı. EmlakBank, Emlak sektörüne finansal çözümler üreten, yerel üretimi destekleyen, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek ve toplumun sosyoekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer almayı hedefliyor.

26 Mart 2019 Salı 22:06
Gücüne güvenen Türkiye’nin bankası EmlakBank faaliyete başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük Eylem Planı çerçevesinde tekrar yapılandırılan ve katılım bankası olması kararı alınan EmlakBank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan faaliyet iznini 27 Şubat 2019 tarihinde aldı.

Bankanın kuruluşu, yeni görevi ve hedefleri hakkında bilgi veren EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, “4 ay gibi kısa bir sürede çalışma arkadaşlarımızla, günde 16 saat çalışarak bankamızı yeniden faaliyete hazır hale getirdik. Bugün, alanında donanımlı,çalışkan ve gayretliekibimizle işimizin başındayız” dedi.

18 kamyon dolusu evrak incelendi

Deniz Aksu, bankanın kuruluş faaliyetlerine başladıktan sonra tasfiye sürecindeki 7229 dosyayı incelediklerini ve 18 kamyon dolusu hukuki evrakı kısa bir sürede TMSF‘nin desteğiyle bir TMSF iştiraki olan Birleşim Varlık Yönetimi A.Ş.’ye devrettiklerini ifade ederek, “Söz konusu devir ile bankamıza temiz bir sayfa açtık.” diye konuştu.

6. Katılım Bankası olacak

Türkiye’de toplam bankacılık büyüklüğü içerisinde katılım bankacılığının payı yüzde 5,5 civarında. EmlakBank, katılım bankacılığı sektöründe 6. katılım bankası oldu. Deniz Aksu, “Hükümetimizin orta vadeli planında yer alan katılım bankacılığı Pazar payının yüzde 15 hedefine ulaşmasında aktif rol almayı hedefliyoruz. Mevcut ürünler ile pazar payımız sınırlı şekilde büyümektedir. Emlak Katılım Bankası olarak sektörün ihtiyacı olan yeni ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu ürünleri geliştirmeyi ve bankacılık sektörü içindeki payını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

21 Mart itibarıyla Merkez Şubemiz hizmet vermeye başladı

Türkiye Emlak Katılım Bankası’na 27 Şubat tarihinde BDDK tarafından faaliyet izni verildi. Bununla beraber bütün entegrasyon süreçlerimizi hızlıca tamamladık ve 21 Mart tarihinde Merkez Şubemizle hizmet vermeye başladık. Faaliyete geçiş tarihi ile birlikte, bankacılık hizmetlerimizi, internet ve mobil şubemizi,fon toplama ve fon kullandırma ürünlerimizi hizmete hazır hale getirdik. Debit kartımız; Nakit Kart ile Kamu Bankalarının Ortak ATM uygulamasına dahil olduk.

Türkiye’nin bankası olacağız

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, kamu sermayeli bir katılım bankası olarak; “Bankamız, tüm sektörün en donanımlı bankacılarından oluşuyor. Temel amacımız, ülkemizin gücüne güvenen ekonomik aktörlerinin yanında güçlü bir finansal çözüm ortağı olarak yer almaktır.Ayrıca ülkemizin kalkınma hedefi yolculuğuna önemli bir katkısağlamayı hedefliyoruz.Tüm paydaşlar ve iş ortaklarımızla birlikte iş birliklerimizi arttırarak sektör için sürdürülebilir finansman modelleri oluşturacağız. Güçlüklere omuz veren bir mekanizma ile geliyoruz” dedi.

2019 yılında yedi coğrafi bölgede 15 şube ve yaklaşık 500 çalışan hedeflediklerini söylen Aksu, “Yeteri kadar şubeleşmemiz ve uygulayacağımız ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayacak temelstratejilerimiz olacak. Türkiye’nin bankası olacağız. Şu anda malumunuz dijital bir

dünyada yaşıyoruz. Şubeleşme ihtiyacı ne kadar gerekiyorsa o kadar kuracağız. Kamu bankaları ile işbirliği yaparak yaygınlaşma kısmında da daha hızlı adımlar atacağız” dedi.

İnşaat sektörüne finansal çözümler sunacağız

Gayrimenkul piyasasında piyasa yapıcı kurum olmayı hedeflediklerini dile getiren Aksu, kentsel dönüşüme finansal çözümler sunacaklarını söyledi. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın geçmişte Ataşehir, Bahçeşehir, Ataköy gibi Türkiye standartlarının üzerinde şehirleşme projelerini finanse ettiğini hatırlatan Aksu,şunları söyledi: “Türkiye Emlak Katılım Bankasının yeni vizyonundabu sistemi Türkiye’de oturtmak ve kamunun hizmetine sunmak bulunuyor. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Yapı malzemeleri üreticileri ve kullanıcılarından oluşan inşaat sektörünü en iyi noktaya taşıyacak finansalçözümleri sunan bir banka olmayı hedefliyoruz.”

Gayrimenkul Sektörünün Destekçisi olacağız

Sürdürülebilir gayrimenkul finansman modellerini Türkiye’de yaygınlaştırmayı Banka’nın ana hedeflerinden biri olarak belirlediklerini ifade eden Aksu, “İnsanların barınma ihtiyacı çok kutsal. Bu ihtiyaca hizmet edeceğiz. Fakat biz bir bankayız, ev, inşaat yapmayacağız. Bu noktada temel fonksiyonumuz, inşaatı yapana güçlü bir finansal iş ortaklığı ile yol arkadaşı olmaktır” şeklinde konuştu.

Hem reel sektöre hem finans sektörüne destek olmak için piyasaya girdiklerini dile getiren Aksu, hedefleri konusunda şunları söyledi;

“Kısa vadede değil, uzun vadede vatanımızın ve milletimizin faydasına olacak işlere odaklanacağız.Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın odaklanacağı finansal çözümleri4 temel konuda özetleyebiliriz;

  • Yapı malzemeleri üretici ve kullanıcıları ile yerel endüstriyel üretimin sürdürülebilir finansmana erişimi.
  • Mevcut emlak stoklarının doğru fiyatlanması için varlığa dayalı finansman modelleri,
  • İhtiyaca uygun finansal çözümler,
  • Tüm kentsel dönüşüm çeşitlerinin fonlanması:
    • İmalat maliyetinin uygun hale getirilmesi
    • Arsanın yeniden kazanımı (mevcut yapı yıkılıp arsaya ulaşılması)
    • Mevcut yapının tekrar kullanılması için yapılacak işlemler (Mevcut yapının dış cephesinin veya içinin renovasyonu)
    • Depreme karşı dayanıklılık/mukavemet
    • Yaşanabilir yeşil, akıllı şehirleşme”

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:06
  1. Türkiye Emlak Katılım Bankası

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