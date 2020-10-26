Tatar, “KKTC’nin diplomatik tanınması eğer bugün olmuyorsa, BM’nin engeli ve Kıbrıslı Rumların vetosuyla olmuyor. Biz bu tanınmayı sağlayacağız. Zaten 100’en fazla ülke ile ilişkimiz var. İşin sadece resmiyete dökülmesi gerekiyor. İki devletli çözüm, esas itibarıyla doğru olandır çünkü gerçek budur. Şu anda Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Bu yapıyı isteseler de değiştiremezler, hiçbir güç de bu yapının değişmesine imkan tanımaz. BM nezdindeki müzakerelerde egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devlet ve o devletlerin iş birliğini için mücadele vereceğim. Müşterek bir davayı başarılı şekilde ileri götürebilmek için hak ve çıkarlarımızı koruyabilmek için mutlaka Türkiye ile uyum içinde çalışmak lazım. Benim cumhurbaşkanlığım dönemimde bu olacaktır. Türkiye ile iş birliği içerisinde bu zenginliklerin (hidrokarbon) araştırılması ve günü geldiğinde, bulunduğunda payımızı almamız bizim için en güvenli yoldur. Türkiye, bizim ana vatanımızdır, onun garantörlüğünde bu günlere geldik. Biz gücümüzü Türkiye’den alıyoruz. Türkiye’yle uyum içinde çalışmak bizi güçlü kılıyor. Son dönemde hidrokarbon zenginliklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bunların paylaşımında ve bu ülkenin geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle her daim Türkiye ile hareket etmek durumundayız” ifadelerini kullandı.