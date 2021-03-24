Güçlüer, SİHA'ların bölgeyi nasıl değiştirdiğini anlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan SİHA'ların inanılmaz etkisini terör ve güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer anlattı.
Altınbaş Üniversitesi öğretim görevlisi, terör ve güvenlik uzmanı Dr. Eray Güçlüer, SİHA'ların bölgede yaptığı değişimi anlattı.
Güçlüer, "Hem bu coğrafyanın zorlu olmasına rağmen elimizdeki teknolojik imkanlar artık bu bölgede terörün varolmasının ortadan kaldırmış durumda. bundan sonra da teröristlerin bu bölgeye gelmesi imkansız görünüyor" dedi.
Güçlüer ayrıca bölgedeki İHA-SİHA sisteminin inanılmaz teknolojisini de anlattı.