Güçlü Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek olma yolunda

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik’e kuracağı fabrika için ilk kazma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vurulacak. Temel atma törenine Corona virüsü (Covid-19) tehlikesinden ötürü katılım sınırlı olacak. Fabrika alanıyla ilgili ilk görüntüler ve fotoğraflar da ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan alana dair detayları paylaşıp “18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa” notunu düştü.

İstihdama önemli katkı

Yerli otomobilin üretileceği tesisin yapımı 18 ayda tamamlanacak. Binlerce ailenin geçimini temin edeceği tesis 2022’de devreye alınacak. Türkiye ve Bursa ekonomisine güç katacak olan TOGG’un fabrikasında 2023’te 2 bin 420 çalışan istihdam edilecek. Çalışan adedi kademe kademe arttırılacak, 2032’de de 4 bin 323’ü bulacak.

Talepler karşılanacak

Her sene 175 bin otomobil, üretim bandından indirilecek. Fabrikadan ilk olarak bir SUV model çıkacak. Ardından sedan, hatchback ve MPV tipi taşıtlar kullanıma sunulacak. Ayrıca satış ve bayi ağıyla ilgili planlama yapılacak hem iç hem dış talebin karşılamak için tüm imkânlar seferber edilecek.

Takvime uygun ilerleniyor

2011’de gündeme gelen, 2017’de start verilen yerli otomobil projesi son sürat ilerliyor. Otomotiv ithalatını minimum seviyelere indirecek, ihracatı da atağa kaldırmaya dönük projenin kilometre taşları şöyle:

l Tarihi proje için ön imzalar 2017 Kasım ayında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding (babayiğitler) tarafından atıldı.

2018 Mayıs ayında TOGG kuruldu.

TOGG’da babayiğitlerin hisseleri yüzde 19’ar olarak belirlendi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 hisseyle 6’ncı ortak oldu.

Alman Bosch Group’tan Gürcan Karakaş transfer edildi ve CEO koltuğuna oturtuldu.

2019 Mayıs ayında arabanın tasarımları tamamlandı ve Erdoğan’a sunuldu.

2019 Aralık ayında yerli otomobil Bilişim Vadisi’nde görkemli bir törenle tanıtıldı.

Yerli SUV’ların ve sedanların Gemlik’te üretilmesi için düğmeye basıldı.

Fabrika için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu alındı.