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Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu

Güçlü ve dik duruşundan vazgeçmeyen Türkiye, bunu Milli İstihbarat Teşkilatı’na da taşıdı. Terör örgütlerinin kaçtıkları ülkelerde bile rahat uyku uyumasına izin vermeyen MİT mensupları, hem FETÖ hem de terör örgütü militanlarını tek tek paketleyip ülkeye getiriyor.

16 Eylül 2018 Pazar 11:43
Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Birilerinden emir alan değil, kendi bildiği doğruları uygulayan bir ülke haline gelen Türkiye, güçlü duruşunu milli kuruluşlarına da taşıdı. Bu kurumların başında gearari durumda olan teröristleri bir biri paketliyor. Başta FETÖ/PDY olmak üzere ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan aranan birçok terörist MİT tarafından düzenlenen operasyonlar ile Türkiye’ye getiriliyor.. Son 1 yılda 100’e yakın teröristin MİT tarafından yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenilirken, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonlar ile Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan askerlerimize pusu kurup, şehit eden 9 PYD/YPG’li terörist kıskıvrak yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

GEREKEN MESAJ VERİLİYOR

Akit’e konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Şimdi bu kendi içimizde çok önemli ve anlamlıdır. Şu anda Uluslararası istihbarat servislerinin ortaya koyduğu bir rekabet var. Yurtdışında derinlikte ve kirli alanlarda erişi çok zor olan kısımlarda erişimi başarsanız bile birden fazla istihbarat servislerinin olduğu bölgelerde bilgi sızdırmadan başarılı operasyonlar gerçekleştirmek çok zor bir iştir. Şimdi bu anlamda gerçekleşen operasyonların başarılı olması çok önemli bir yerdedir. Tabii bu örgütleri himaye edenlere ve örgütlere verilen mesajlar da var. Türkiye verdiği bu mesajlarda diyor ki, bana yapılan hainliğin er geç hesabını sorarım. Bu caydırıcılık anlamında da önemlidir. Öte yandan; YPG/PKK’nın, Fırat’ın batı bölgesinde isteklerde bulunduğu bu dönemlerde bu tür operasyonlar yapmak çok anlamlı. Türkiye hem dost ve müttefikler tarafından rekabet halinde olduğumuz ülkelere gereken mesajların verildiğini düşünüyorum” dedi.

HAİNLİĞİN HESABI SORULUYOR

Emekli Albay Ersan Ergür ise, “Yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerimiz birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak yurtdışı operasyonlarını daha sağlam ve başarılı yaptıklarını gördük. Bu yapılan operasyonlar bize şunu gösteriyor. Bölgede hem ABD, hem Rus, hem İran, hem de Esed rejiminin ajanları cirit atıyor. Böyle birden fazla ajanın olduğu bir ülke de herkesin paraya ihtiyaç duyduğu bugünlerde, satılmanın kolaylaştığı, istihbarat elemanlarının çift yönlü çalıştığı bu zamanda böyle bir operasyonu bilgi sızdırmadan, bir destek almada yapabiliyorsak bu bizim bilgi alma sistemimizin ve bilgi ağımızın çok güçlü olduğunu gösterir. Bu da bize Türkiye’nin, Abdülhamid döneminde ki istihbarat sistemine doğru adım adım ilerlediğini gösterir. Türkiye büyük bir devlettir. Yapılan hainliğin er ya da geç hesabını soracaktır” ifadelerini kullandı.

HEPSİ PANİK İÇİNDE

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, jandarma ve MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonda yakalandı.

Reyhanlı’da 53 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı planlayan Yusuf Nazik, MİT’in altı ay süren takibi sonucu, Suriye’de Esed’in kalesi olarak bilinen ve rejim tarafından çok iyi korunan Lazkiye’de yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 11:43
  1. FETÖ/PDY
  2. MİT
  3. Zeytin Dalı Harekâtı
  4. PYD/YPG
  5. Akit
  6. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar
  7. Emekli Albay Ersan Ergür
  8. Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
  9. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
  10. Reyhanlı
  11. Yusuf Nazik
  12. Esed
  13. Lazkiye

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