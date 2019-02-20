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Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon TL destek

GEKA, 2019 yılında Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim alanında projeleri bekliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:49
Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon TL destek

GEKA, 2019 yılında Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim alanında projeleri bekliyor. Açıklanan Mali Destek Programı kapsamında 30 milyon TL’lik destek verilecek.


Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan Proje Teklif Çağrısını 18 Şubat’ta ilan etti. Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programları’ndan oluşan Proje Teklif Çağrısında toplam 30 milyon TL’lik kaynağın uygun bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanıyor.



750 bin TL’ye kadar destek


Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli Güçlü Sanayi Mali Destek Programı’nda, Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken, programa bölgedeki KOBİ’ler başvuru yapabilecek. Yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 750 bin TL destek sağlanacak.



Atıkların kaynağında azaltılması öncelikle olacak


Yine KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programında ise, 5 milyon TL’lik bütçeyle üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılacak.Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve enerji üretimi programın öncelikleri olacak. Bu program kapsamında projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.



Son başvuru tarihi 6 Mayıs


GEKA, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında yürütülecek mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçe merkezlerinde 25 Şubat’tan itibaren ise bilgilendirme toplantıları yapılacak.


Programla ilgili GEKA’dan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


“İl ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilecek toplantılarla ilgili takvime geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. ‘2019 Yılı Mali Destek Programları’ hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin tamamı ajans merkezinden, Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofislerinden ve ajansın internet sitesinden (geka.gov.tr) temin edilebilir.


Proje tekliflerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar ajansın internet ortamında yer alan ‘Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr)’ üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Son olarak ise sistemden taahhütname alınarak son teslim tarihi olan 13 Mayıs saat 18.00’den önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:49
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