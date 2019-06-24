Güçlü dişler için tüketilmesi gereken 7 besin hangisi?

Herkes sağlıklı ve güçlü görünen dişlere sahip olmak ister. Güçlü dişler için yalnızca hijyen ve bakım yeterli değildir. Ağız bakımını ihmal etmeyen insanların da birçoğu ne yazık ki çürük derdiyle uğraşmak durumunda kalıyor. Diş ağrısı çekenler ise bu durumu 'doğum sancısına' benzetiyor. Hal böyle olunca iyi bir ağız bakımının yanı sıra doğru beslenmek de diş sağlığı için kıymetlidir.

İşte, güçlü dişlere sahip olmayı sağlayan 7 besin:

1. Süt

Tam bir kalsiyum deposu olan süt, içerdiği vitamin ve minarelle sayesinde güçlü dişlerin ilk sırrıdır. Ayrıca süt ağızdaki asit seviyesini düşürerek diş çürümelerinin önüne geçer.

2. Peynir

Aslında bilimsel çalışmalar annelerimizin ne kadar haklı olduğunu bizlere kanıtlıyor. Annelerimizin peynir ve süt tüketmemiz yönündeki ısrarları sağlıklı kemikler ve dişlere sahip olmamızı sağlıyor. Bu nedenle kalsiyum yönünden zengin olan peyniri günlük beslenmemizden kesinlikle eksik etmememiz gerekiyor.

3. Su

Sağlıklı bir beden için su olmazsa olmazdır. Günde en az 2,5 litre su tüketmek metabolizmayı hızlandırır, birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Ayrıca su tüketimi ağız sağlığı için de önemlidir. Su ağız içerisindeki kalıntıları temizler. Öte yandan su tükürük seviyesini korur ve diş çürümesinin önüne geçer.

4. Balık

Vitamin ve minarel deposu olan balık güçlü dişler için de olmazsa olmazlardandır. D vitamini yönünden zengin olan balık dişlerin çürümesini engeller.

5. Siyah ve yeşil çay

Diş sağlığı için florür son derece önemlidir. Siyah ve yeşil çay florür yönünden son derece faydalıdır. Çayın ağız sağlığınızı korumasını istiyorsanız mutlaka şekersiz olarak tüketmelisiniz.

6. Portakal

Portakal hem dişlerinizin çürümesini önler hem de güçlü dişlere sahip olmanıza yardımcı olur.

7. Zencefi

Zencefil her derde deva ürünlerden biridir. Yapılan araştırmalar zencefilin diş çürüklerini önlediğini ortaya koymuştur. Zencefil düzenli tüketildiğinde ağızda bakteri üremesine engel olur.