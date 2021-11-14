Güçlü bir hafıza için beyin dostu besinler

Stres, hava kirliliği, kötü beslenme gibi etmenlerden beynimiz olumsuz etkilenebiliyor, hafızamız zayıflayabiliyor ya da bir işe odaklanmamız güçleşebiliyor. Vücudumuzu ve organlarımızı yöneten, ayrıca zihnin temeli olan beynimizi korumak ve işlevlerini geliştirmek için ne yememiz gerektiğini biliyor muyuz? İşte size beynimizi korumak ve unutkanlığı yok etmek için yememiz gereken besinler listesi…

Kemik suyu

Doğru teknikle hazırlanan kemik suyunun bağışıklık sistemini ve beyin sağlığını destekler. Kemik suyu, her yaş grubundakiler için bağışıklığı koruyan etkili bir besin. Zararlı etkenlere karşı bağışıklığı güçlü tutan bu kaliteli besin kaynağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

Zerdeçal

“Kurkumin” adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı oluyor. Birçok baharat türünde olduğu gibi zerdeçal için de uzun yıllardır devam eden bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmaların çok büyük bir kısmında zerdeçalın sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında fikir birliğine varılmıştır.

Yağlı tohumlar-Kuruyemişler

Yağlı tohumlar “beyin dostu” nitelemesini sonuna kadar hak ediyorlar. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içeriyorlar.

Yaban mersini

Yaban mersini ve diğer koyu renkli çileksi meyveler, tıpkı yeşil yapraklı sebzeler gibi anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin oldukça güçlü besinler. Antioksidanlar beynin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara zemin hazırlayan oksidatif strese karşı savaş açarlar.

Yeşil yapraklı sebzeler

Aynı zamanda C vitamini deposu ve lif kaynağı olan yeşil yapraklı sebzeler anti-inflamatuar özellikleriyle beyni hasarlara karşı korumaya da yardımcı oluyorlar. 1 kase yeşil yapraklı sebze tavsiye edilen günlük C ve K vitamini alımının tamamını karşılıyorlar.

Kakao

Kakao ve çikolatanın mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin üretimini arttığı biliniyor. Kakaonun sağlık yararları arasında yüksek tansiyon, kolesterol, obezite, kabızlık, diyabet, bronşiyal astım, kronik yorgunluk sendromu ve çeşitli nörodejeneratif hastalıklar bulunur. Kanser riskini azaltmaya ve beyin sağlığının yanı sıra kardiyovasküler tedaviyi geliştirmeye yardımcı olur.

Yağlı balıklar

Omega-3 yağ asidi kaynağı yağlı balıklar, hafızayı geliştirmede ve beyin gücünü artırmada en önemli besin öğelerinin belki de başında yer alıyor. Omega-3 yağ asitleri, sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalini teşvik ederek beynin daha iyi ve hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlıyor.

Yumurta sarısı

Yumurta iyi kolesterolü yükselterek, kalp hastalıklarına karşı koruyabilir, beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içerir. Göz sağlığını korur ve çok iyi bir protein kaynağıdır. Yumurtadaki protein içerdiği temel aminoasitler sayesinde son derece yüksek kalitelidir.

Hafızayı canlı tutmak için öneriler:

- Hesap makinesi kullanmayın, hesaplarınızı elle yapın.

- Şiir veya şarkı sözü ezberleyin.

- Telefon numaralarını ezberlemeye çalışın.

- Kağıt oyunları oynayın.

- Benzer olmayan nesneler arasında bağlantılar kurun.

- Çapraz bulmaca çözün.

- Cep telefonu konuşmalarınızı azaltın.

- Yağlı yemeklerden uzak durun.

- Aşırı alkol tüketmeyin.

- Sigara içmeyin ve düzenli spor yapın

İyi bir hafıza için ne yapmalı?

İyi bir hafıza için beyni zehirleyen maddelerden de uzak durun: Sigara, alkol, şeker, unlu ve nişastalı besinler, fastfood yiyecekler, kızartmalar ve aşırı kahveden uzak durun. 5-İyi ve kaliteli uyuyun: Bölünmeden, sabah kalkıldığında dinlenmiş hissettiren 7-8 saatlik kaliteli uyku hafızayı güçlendirir.

Hafıza nedir?

Günlük hayatta öğrenilen konuları, yaşananları ve pek çok durumu bilinçli olarak zihinde saklama gücüne hafıza denir.

Doping hafıza nedir?

Sınavlara hazırlanan öğrencilere ders, konu ve soru anlamında ek başka hiçbir kaynağa ihtiyaç bırakmadan çözüm getiren bütüncül bir sistemdir.