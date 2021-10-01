Güçlü Azerbaycan, İran’ı korkutuyor

Ermenilere TIR’lar dolusu malzeme ve akaryakıt gönderen İran, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan’ın “3 Kardeş” tatbikatından sonra da gözdağı için Azerbaycan sınırında tatbikat yaparak sınıra askeri yığınak yapmaya başladı.

Bu nasıl düşmanlık

İran’ın Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumu değerlendiren ASSAM Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “İran’ın, Azerbaycan’a sınır olan tarafı Azerbaycanlı soydaşları ile dolu. Bu yüzden güçlü bir Azerbaycan gelecekte İran için muhtemel bir tehdit olarak görülüyor. Bu korku yüzünden İran düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığı ile hareket ediyor. Halbuki İran yönetimi muhtemel bir tehlikeyi göz ardı ediyor. Müslümanlara karşı ciddi anlamda hain saldırılar yapan Ermenistan’ı desteklemek doğru değildir.

Suriye hazımsızlığı var

Bu İslam’a karşı düşmanla işbirliği yapmaktır. Ermenistan’ın İran üzerinde de kötü emelleri olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek yüzünden ve Türkiye’nin Suriye’de İran’ın önüne geçmesinden dolayı bir kuyruk acıları var. İran Azerbaycan’ı baskılamaya çalışarak Türkiye’yi de başarısız göstermeye çalışıyor.”