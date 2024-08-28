Güçlerini birleştirdiler: Tek motivasyonları Türkiye!

Savunma sanayiinde son dönemde Türkiye’nin hava savunmaya yönelik sistemleri öne çıkmaya başladı. ASELSAN’nın ana entegratör olduğu ve Türkiye hava sahasının çok çeşitli savunma ve radar sistemleriyle entegre edileceği Çelik Kubbe konseptinin açıklanmasının ardından, uzun süredir gündemde olan hava savunma firkateyninin de son şekline getirildiği açıklandı.

Hava savunma firkateyni, MİLGEM ile başlayan çeşitli amaçlara yönelik deniz kuvvetleri modernizasyonunun devamı nitelikli olması yanında, sınır dışında hem ülkenin hem de diğer deniz kuvveti gemilerini koruyacak bir platform olarak niteleniyor. TF-2000 projesinde sensör ve füzelerin çok büyük bir kısmı son dönem geliştirilen ürünlerden oluşacak. Gemiyi İstanbul Tersanesi Komutanlığı inşa edecek. Öte yandan, Türkiye, yakın zamanda bir uçak gemisi tasarımı başlattığını da duyurmuştu.

Türkiye’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve deniz kuvvetleri alanında en üst düzey platformlardan olan hava savunma harbi muhribi inşasına yönelik süreçte son aşamaya gelindi. Projenin duyurulmasından sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi geminin genel tasarımını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından da geminin detayları belli olmaya başladı. TF- 2000 projesi 20 yılı aşkın süredir MİLGEM ile başlayan yerli savaş gemisi geliştirme projeleri kapsamında gündemdeydi.

YERLİLİK ORANININ %85’E ULAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

TF-2000 hava savunma harbi muhribinde silah ve radar- sensor sistemlerinin çok büyük kısmı yerli şirketler tarafından gerçekleştirilecek. Yerlilik oranının yüzde 85’lerde olacağı tahmin ediliyor. Geminin en önemli özelliklerinden biri de yerli olarak geliştirilen, geminin manevra yapmasına gerek olmadan istenilen yöne füze göndermeye imkan sağlayacak dikey atış sistemini kullanması olacak. Toplam 149 metre uzunlukta ve azami 26+ kts hızda olacak gemide 180-210 personelin görev yapması planlanıyor. Gemi düşük radar görünümü dizayn ve özelliklerine sahip olarak tasarlanıyor.

Geminin en önemli unsurlarından olan radar sisteminde ASELSAN ÇAFRAD kullanılacak. Atış ve diğer sensor-radarlarda da ASELSAN ürünleri kullanılacak. TF-2000’de atış-hedeflere yönelik Meteksan, TÜBİTAK-MAM radar, sensor sistemleri, HAVELSAN elektronik sistemleri yer alacak. Ana top MKE, 96 hücreli dikey atış sistemi ise ROKETSAN ürünü olacak. Yakın hava savunma-genel savunmaya yönelik ASELSAN GÖKDENİZ, STOP ve ROKETSAN LEVENT yer alacak.

Dikey atış sistemi dahil, hava savunma, diğer gemi ve satıhlara atış için, çeşitli füzeler yer alacak. Gemide helikopter yanında BAYKAR’ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Bayraktar varyantı veya muadili 2 adet İHA’nın da görev yapması planlanıyor. Gemide, ROKETSAN ürünü torpidolar da yer alacak.