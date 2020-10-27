Gübretaş ve Gebze Teknik Üniversitesi Ar-Ge serası açıldı

İSTANBUL (AA) - Gübretaş Ar-Ge Merkezi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü'nün koordinasyonuyla 2019 yılında iki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Gebze'de Ar-Ge Serası kuruldu.

Gübretaş'tan yapılan açıklamaya göre, sera tarım sektörünün geleceğine katma değer sağlayacak önemli araştırma geliştirme faaliyetlerinin merkezi olmayı hedefliyor.

Gübretaş, 69 yıla yaklaşan kurumsal tecrübesiyle, bir yandan çiftçiler için bilinçli tarıma yönelik ürünler üretirken, bir yandan da iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve Türkiye'ye katma değer yaratacak yenilikçi Ar-Ge projeleri için çalışıyor. Tüm faaliyetlerinde tarımda bilginin gücünü kullanmaya dikkati çeken Gübretaş, bu çabalarını özellikle son yıllarda yoğunlaştırdığı Ar-Ge faaliyetleriyle de destekliyor.

Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi ve TAGEM desteğiyle 2018'den bu yana yürütülen tarımda iklim değişikliklerinin etkisini azaltmaya yönelik proje gibi önemli tarımsal Ar-Ge çalışmalarının mimarı olan şirket, son yıllarda bu amaçla akademik ve kurumsal işbirlikleri geliştirmeye öncelik veriyor. Gübretaş Ar-Ge Merkezi tarafından farklı kurumlarla işbirliğine girilerek geliştirilen inovatif tarım projeleri; bitki besleme sektörüne yeni bakış açıları, yöntemler ve ürünler kazandırmayı hedefliyor.

Özellikle 2017'den itibaren hızlandırdığı Ar-Ge çalışmaları kapsamında Gübretaş, Türkiye'nin en hızlı gelişen araştırma üniversitelerinden biri olan GTÜ ile 2019'da 10 yıllık bir işbirliği protokolü imzalamıştı. Gübretaş ile GTÜ arasındaki bu anlaşmanın ilk adımlarından biri, üniversite yerleşkesine kurulan venlo tipi cam Ar-Ge Serası ile ortaya konuldu. 3 ay gibi kısa bir sürede inşası tamamlanan toplam 500 metrekarelik seranın kurulumu da ortaklaşa karşılandı.

Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde kurulan Ar-Ge Serası, tarım sektöründe yenilikçi fikirlerin merkezlerinden biri olmayı amaçlıyor. Gübretaş ile GTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında, Biyoteknoloji Enstitüsü ile geliştirilecek projeler ve prototip ürünler için Ar-Ge Serası ile birlikte üniversite içinde protokol kapsamında tahsis edilen 10 dekarlık bir arazide tarımsal denemeler yapılması planlanıyor.

Üniversitenin akademik birikimi özel sektörün girişimciliğiyle buluşturmak amacıyla kurulan Ar-Ge Serası, hammadde açısından büyük oranda dışa bağımlı gübre sektörüne yerli üretimle ortaya konabilecek besleme ürünleri kazandırmayı hedefliyor. Özellikle çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi amaçlanan sera, yenilikçi ürünlerle Türkiye'de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vererek, ulusal gıda güvenliği açısından önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapacak.

Serada yapılacak çalışmalar ve projeler sayesinde sektörde yeni yerli ürünlerin sayısının artırılması ve yeni nesil çevre dostu gübrelerin geliştirilmesinin yanı sıra mikrobiyal gübre, biyostimülant ve agrokimyasal alanlarında araştırmaların yapılması planlanıyor.





- Seranın insan kaynağı için ortak TÜBİTAK projesi onaylandı





Ar-Ge Serası, Gübretaş ile GTÜ işbirliği dahilinde bu yıl Haziran ayında başvurusu onaylanan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı için de çalışma alanı olacak. Gübretaş ve GTÜ'nün birlikte yürüteceği TÜBİTAK projesiyle de sektörün doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu program kapsamında GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü'nden 4 doktora öğrencisi akademik öğrenimleri boyunca yarı zamanlı olarak Gübretaş Ar-Ge Merkezi'nde çalışacak. Bu süreçte TÜBİTAK tarafından eğitim bursu verilecek doktora öğrencileri, mezuniyet sonrasında en az 3 yıl boyunca Gübretaş'ta istihdam edilecek.



