Gübrede ‘teşvik’ beklentisi

Yaklaşık 3,5-4 milyar dolar iş hacmine sahip kimyasal gübre sektörü, 28 Kasım-01 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda üreterek ve ithal ederek Türk ve Dünya Tarımına kazandırdığı ürünlerini sergileyecek.

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GUİD) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, gübrede KDV’nin sıfırlanmasını çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Emül sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetimizce, bu önemli adım atılarak KDV sıfırlandı. Türkiye’de; bilhassa Mardin Mazıdağı’nda var olduğu bilinen Fosfat kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar tekrar araştırmalı ve organik gübre olabilecek yerli kaynaklar için gübre sektöründe faaliyet gösteren müteşebbis firmalar teşvik edilerek desteklenmelidir. En önemlisi de Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri gübre sektörü ile bir araya gelerek, sektörün önünde engel olarak görünen ama çoğunlukla bürokrasiden ve prosedürlerden kaynaklanan maliyet artışı sorunlarını gidermeli ve ortak çözüme kavuşturmalarıdır.”