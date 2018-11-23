THY- Noukşot
0553 313 94 23

Gübrede ‘teşvik’ beklentisi

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GUİD) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2018 Cuma 15:23
Gübrede ‘teşvik’ beklentisi

Yaklaşık 3,5-4 milyar dolar iş hacmine sahip kimyasal gübre sektörü, 28 Kasım-01 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda üreterek ve ithal ederek Türk ve Dünya Tarımına kazandırdığı ürünlerini sergileyecek.

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GUİD) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, gübrede KDV’nin sıfırlanmasını çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Emül sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetimizce, bu önemli adım atılarak KDV sıfırlandı. Türkiye’de; bilhassa Mardin Mazıdağı’nda var olduğu bilinen Fosfat kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar tekrar araştırmalı ve organik gübre olabilecek yerli kaynaklar için gübre sektöründe faaliyet gösteren müteşebbis firmalar teşvik edilerek desteklenmelidir. En önemlisi de Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri gübre sektörü ile bir araya gelerek, sektörün önünde engel olarak görünen ama çoğunlukla bürokrasiden ve prosedürlerden kaynaklanan maliyet artışı sorunlarını gidermeli ve ortak çözüme kavuşturmalarıdır.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:23
  1. Mardin
  2. Antalya
  3. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği
  4. GUİD
  5. Sebahattin Emül
  6. Tarım ve Orman Bakanlığı
  7. Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı
    1. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    2. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    3. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    7. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    8. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    9. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    10. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    11. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    12. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    13. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    14. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    15. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    16. Suriye sınırının gerisinde "Özel..
    17. Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    18. Karlov suikastini adım adım planlamışlar
    19. BDDK'dan kredi kartı kararı! Taksit..
    20. Hızlı Türkler piste çıkıyor
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019