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Ekonomi Gübre desteği ne kadar 2022
Ekonomi

Gübre desteği ne kadar 2022

Gübre desteği ne kadar oldu? Tarımsal destekler devam ediyor. Çitçiler gübre desteğinin ne kadar olduğunu, 2022 yılı için gübre desteğine ne kadar zam yapıldığını araştırıyor. Peki, gübre desteğine ne kadar zam yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:40:00 -
Gübre desteği ne kadar 2022

Çiftçilere yönelik gübre desteği devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre desteğine yapılan artış konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, gübre desteği ne kadar oldu?

Gübre desteği ne kadar 2022

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık."

Pakdemirli, "Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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