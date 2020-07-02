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Guatemala'da ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:44:43 -
Guatemala'da ve Honduras'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Orta Amerika ülkeleri Guatemala'da 817'ye, Honduras'ta 542'ye çıktı.

Bölge basınındaki haberlere göre, Guatemala'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı 817'ye, toplam vaka sayısı ise 915 artarak 19 bin 11'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 3 bin 231'e yükseldi.

- Honduras'ta vaka sayısı 20 bini aştı

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 542'ye, vaka sayısı da 704 artarak 20 bin 262'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 123'e ulaştı.

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