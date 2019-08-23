Guatemala'da devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklandı Yüksek Seçim Mahkemesinin onayıyla Alejando Giammattei'nin galibiyeti kesinleşti

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da Yüksek Seçim Mahkemesi, 11 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını duyurdu. Mahkeme Başkanı Julio Solorzano, düzenlediği basın toplantısında, ikinci turda oyların yüzde 58'ini alan Alejandro Giammattei'nin seçimin galibi olduğunu açıkladı. Solorzano ayrıca Cesar Guillermo Castillo Reyes'in başkan yardımcısı olarak seçildiğini bildirdi. Giammattei'nin en yakın rakibi Sandra Torres ise yüzde 42 oy almıştı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak belirtilmişti. Önceki seçimlerde 3 farklı partiden aday olan ancak ilk defa başkan seçilen 63 yaşındaki Giammattei, 14 Ocak 2020'de yemin ederek ülkenin 51. devlet başkanı olarak göreve başlayacak.



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