Guardiola'dan öldürülen Filistinli sporcular için çağrı!

Terör devleti İsrail’in katliamlarına spor dünyası da artık sesiz kalmıyor. Ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Filistin Milli Takımı'nın Barselona'da Katalonya Milli Takımı ile oynayacağı maçta sporseverleri tribünleri doldurmaya davet etti.

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola’dan anlamlı bir çağrı geldi. Tecrübeli teknik direktör, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

