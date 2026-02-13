  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump tehditler savurdu: İran'ı zor zamanlar bekliyor İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda Almanya, Avrupa'ya kırmızı bayrak çekti! Trump'tan sürpriz açıklama! Washington-Pekin hattında kritik randevu Kritik görüşme sonrası Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı Gözler bu dosyadaydı! Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük! Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var İBB Meclisi kararı açıkladı! Önce toplu ulaşıma şimdi de iftar menülerine zam A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü
Spor Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek
Spor

Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek

İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.

İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı.

Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı." ifadelerini kullandı.

 

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar." dedi.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!

Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!
Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!

Dünya

Kapı açılmasına rağmen Gazze'ye ulaşan yardımlar çok yetersiz!

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda
Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Aktüel

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

Yerel

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23