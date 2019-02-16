Guaido'dan küstah çıkış: 8 gününüz var!

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido, ülkede değişimin önünün açılması için orduya 8 gün süre verdiğini ifade etti.

Katıldığı bir forumda konuşan Guaido, "Silahlı kuvvetlere sesleniyorum; 23 Şubat yaklaşıyor. Venezüella toplumu için çok önemli bir tarih. Zira bu olağanüstü duruma son vermek ve ülkede değişimin önünü açmak için bir fırsat var. Anayasanın yanında yer almanız için 8 gününüz var" dedi.

Askeri müdahaleye yeşil ışık

ABD'nin Venezuela'da Maduro yönetimini devirmek için askeri müdahalede bulunabileceği yönündeki söylemler hakkında konuşan Guaido, muhalefet olarak meşru hükümetin devrilmesi için gereken her şeyi yapacaklarını söylemişti.