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Ekonomi GÜ temizlik personeli alıyor
Ekonomi

GÜ temizlik personeli alıyor

Gümüşhane Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:35:00 -
GÜ temizlik personeli alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 25.10.2021 günden itibaren 15 gün içinde, Gümüşhane Üniversitesi resmi internet sayfası www.gumushane.edu.tr ‘den temin edilecek başvuru formu, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Gümüşhane Üniversitesi sorumlu değildir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Başvuru dilekçesi (www.gumushane.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

4- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- 1 adet vesikalık fotoğraf.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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