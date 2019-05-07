Milyonlarca oyuncunun saatler boyu başından kalkmadığı ve satışa sunulan serinin ilk oyunundan bu yana büyük ilgi gören Grand Theft Auto serisine yeni bir halka daha ekleniyor. GTA 6 adıyla satışa sunulması beklenen oyunla ilgili yeni detaylar belli olmaya başladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 nasıl olacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 5'in ardından çıtayı oldukça yukarı çıkaran Rockstar Games'in uzun zamandır GTA 6üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak ne oyunun çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi var; ne de oyunun belirginleşen özelliklerinden bahsetmek mümkün. Buna karşın oyunla ilgili sızıntılar da yok değil. Yapımcı şirket tarafından doğrulanmış olmasa da GTA'nın yeni oyununda yine bir şehir suçlusu olacağız; bu kez çetelere katılarak Vice City'de büyük bir uyuşturucu baronu olmaya çalışacağız.





GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih netleşmiş değil; ancak 202 yılında karşımıza çıkması beklenen PlayStation 5 ve Xbox Scarlett konsollarıyla birlikte yeni oyunu karşımızda görebiliriz. Diğer bir deyişle bellek kısıtlamaları nedeniyle yeni GTA oyununu PS4 veya Xbox One X'lerde göremeyebiliriz.

Son olarak GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı ve bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtiliyor.