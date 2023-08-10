GSS Prim Borcu olanlar dikkat! Hemen e-devlet’ten kontrol edin

En kapsamlı yapılandırmada 2 bin liranın altındaki Vergi Ve Cezalar silinecek. 31 Aralık 2022 öncesinde kesilmiş dört farklı Trafik cezası varsa ve bunların toplamı 2 bin liranın altındaysa silinecek. Ancak dört cezanın toplamı 2 bin 500 liraysa hiçbiri silinmeyecek. Bu yapılandırmada vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla vade 36 aydı. Vade 48 aya çıkarılacak. Yeni yapılandırmaya Rekabet Kurulu, EPDK, SPK gibi kurulların idari cezalarının da gireceği öğrenildi. Belediyelere ödenen emlak vergisi borçları da yapılandırılabilecek. En kapsamlı yapılandırma kapsamına 10 milyon kişinin 470 milyar liralık borcu giriyor.

31 ARALIK ÖNCESİ BORÇLAR SİLİNECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 2 bin liranın altındaki vergi dairelerine olan borçların silinmesi düzenlemesi vergi dairesine olan tüm borçları kapsayacak. Vergi dairelerine olan vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan toplam borç silinecek. 2 bin liranın altındaki silinecek borçların 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait olması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasa teklifine ve yapılandırmanın içeriğine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre kapsama trafik cezası da, Kabahatler Yasası da, kira beyanı da girecek. Üç farklı ceza varsa ve toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa silinecek.

E-devlet’ten kontrol edin

GSS Prim Borcu olanlara müjde gibi haber geldi. 2000 TL altı borcu olanların cezası silindi. Bu sabah e-devlet’ten GSS Prim Borcu sorgulaması yapanlar Kalan GSS Prim Borcu’nun 0 TL olduğunu gördü.



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