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GSS borç itirazı nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borç itirazı

Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası'ndan bir çok vatandaş yararlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırırken borçlu çıkanlar ise bu borca itirazın nasıl yapıldığı konusunu araştırıyor. Peki, genel sağlık sigortası borç itirazı nasıl yapılır? GSS borç itirazı nasıl yapılır? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:47
GSS borç itirazı nasıl yapılır? Genel sağlık sigortası borç itirazı

Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası'ndan bir çok vatandaş yararlanmaktadır. Genel Sağlık Sigortası primlerini yatırırken borçlu çıkanlar ise bu borca itirazın nasıl yapıldığı konusunu araştırıyor. Peki, genel sağlık sigortası borç itirazı nasıl yapılır? GSS borç itirazı nasıl yapılır? İşte detaylar...

GSS borç itirazı nasıl yapılır?

Genel sağlık sigortası borcuna itiraz etmek için kişiler, ikamet ettikleri bölgede çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır. Her yıl yeniden yapılan Genel Sağlık Sigortası prim hesaplamaları kapsamında, kişilere aslen var olmayan ya da zamanında ödenmiş olan borçlar da çıkabilmektedir. Bu nedenle eğer haksız bir borcun varlığından şüphelenmekte iseniz, kesinlikle itiraz etmeniz gerekmektedir. Ayrıca kişilerin Genel Sağlık Sigortasının yapılmaması gereken dönemlerde yapılmış olması nedeniyle meydana gelecek sorunlarda da GSS borç itirazı yapılabilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:47
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