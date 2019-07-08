0553 313 94 23

GSO-MEM’de kursları tamamlayan kursiyerlere sertifika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Katar Kalkınma Bankası ve SPARK işbirliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen, “Endüstriyel Meslek Edindirme” kurslarını tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:08
GSO-MEM’de kursları tamamlayan kursiyerlere sertifika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Katar Kalkınma Bankası ve SPARK işbirliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen, “Endüstriyel Meslek Edindirme” kurslarını tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.


Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sertifika törenine Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, SPARK Bölge Program Direktörü Gemma Bennick, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, program koordinatörleri ve kursiyerler katıldı.


GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü programda yaptığı konuşmada, mesleki eğitim konusu ve Suriyelilerin entegrasyon sürecine dikkat çekti. Suriyelilerin topluma uyum sağlamaları ve meslek edinmeleri konusunda proje üretmeye devam ettiklerini dile getiren Göncü,“SPARK ile gerçekleştirdiğimiz projemiz Gaziantep’te mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sanayicilerimizin kalifiye eleman konusunda beklentilerinin karşılanması noktasında yaptığımız çalışmalardan sadece bir tanesidir. Gaziantep Sanayi Odası olarak 2 yıl gibi kısa bir zaman zarfında 4 bin 500’ün üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. Gaziantep’e gelen Suriyelilerle birlikte yaşanan sorunları biz devlete bırakmadan kendimiz çözme çabası içerisine girdik. Bu sorunlar bizim ve komşularımızın yaşadığı sorunlardı. Biz çözümden yana olduk ve Gaziantep Sanayi Odası olarak şehrimizdeki Suriyelilerin meslek edinerek, sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanmasını hedefledik. Suriyeli dostlarımızda da bu çabayı gördük. Kursiyerlerimizden de entegrasyonlarını tamamlamalarını ve her anlamda kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Biz kendilerine her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bu bağlamda bizimle işbirliği yapan SPARK ve projeye destek olan tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dedi.


SPARK Bölge Program Direktörü Gemma Bennick de konuşmasında, SPARK’ın dünyanın 17 farklı bölgesinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, toplumların yeniden yapılandırılması için genç, hırslı ve azimli insanlara girişimcilik eğitimleri verdiklerini kaydetti. Türkiye’de 3 milyondan fazla Suriyelinin bulunduğunun altını çizen Bennick, "Eğitime, istihdama ve sosyal uyuma ihtiyaçları giderek artıyor. Hem Türkiye’ye uyum sağlamaları hem de kendi geleceklerini şekillendirmeleri gerekir. SPARK olarak yüksek öğretimin yanında mesleki eğitim konusunda genç insanları destekliyoruz. İstihdama dahil olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de projemiz kapsamında 6 farklı branşta meslek kurslarını tamamlayan 426 öğrencimize mezuniyet belgesi veriyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından program kapsamında CNC freze makinesi operatörü, uluslararası ticaret, remayöz ambalaj ve paketleme, inşaat ve overlokçuluk alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün çarptığı motosikletli yaralandı
    1. Otobüsün çarptığı motosikletli..
    2. Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna..
    3. Adıyaman Platformu ilk toplantısını..
    4. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    5. İnegölspor Cumhur Yılmaztürk ile..
    6. "İyi ki buradayım"
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Akar,..
    8. Gaziantepli hakem Basketbol Süper..
    9. Devrilen elektrikli bisikletin..
    10. GSO-MEM’de kursları tamamlayan..
    11. AKUT'un Kurucu Başkanı Nasuh Mahruki..
    12. Tarih verildi! Tarım ürünleri..
    13. Denizde rahatsızlanan kaptanın..
    14. Emine Erdoğan’dan Yunus Emre Kültür..
    15. Dünya 3 numarası Pliskova,..
    16. İnsan kaçakçılarına büyük darbe: 55..
    17. Başkan Kaya, İncirliova Belediyesinin..
    18. İBB Meclisi temmuz ayı toplantısı
    19. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    20. Fransa Bisiklet Turu
    21. On Birinci Kalkınma Planı Meclise..
    22. Bakan Soylu Hırvatistan'da
    23. Esed rejimi generallerine bombalı..
    24. Formayı giyen Vedat Muriç'in ilk..
    25. Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar..
    26. Sakarya’da bulunan mayınının 1910-1912..
    27. GÜNCELLEME 4 - Pendik'te araca saldırı..
    28. Muğla'da teknede bayılan kaptan..
    29. Tunuslular, “Yüzyılın Anlaşmasını”..
    30. Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’