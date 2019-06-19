GSO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Haziran ayı meclis toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep adına sevindirici gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Brezilya’da düzenlenen 11. Dünya Odalar Yarışması’nda final heyecanı yaşatan Gaziantep Sanayi Odamız ile kendi kategorisinde birinci olma başarısı gösteren Gaziantep Ticaret Odamızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. 2005 yılında yine aynı yarışmada Sanayi Odası olarak Güney Afrika’da birincilik ödülü almıştık. İnşallah bundan sonra da tüm odalarımızla bu yarışmada önemli dereceler elde eder ve şehrimizi dünyaya duyururuz” dedi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün şampiyonluğunun Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyen Konukoğlu,“Gaziantep Futbol Kulübü’nün Süper Lig’e çıkmasında başta teknik ekip olmak üzere, yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz, tüm hocalarımız, futbolcularımız, kulüp çalışanlarımız ve her zaman yanımızda olan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’in gelişmesine hizmet eden, taş üstüne taş koyan herkese minnettarım. Gazişehir bundan sonra da şehrimizi inşallah Süper Lig’de en iyi şekilde temsil edecek. Allah bu şampiyonluğu Gazi Şehrimize hayırlı etsin” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları aşmasının yolunun ihracattan geçtiğini belirten Ünverdi, Gaziantep’in ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi.

“İhracattaki başarımız nispetinde ekonomimizi dengeleyebiliriz” diyen Ünverdi, “Bunu da Gaziantepli sanayicilerimiz iyi yapıyor. İnşallah ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Ocak-Mayıs döneminde Gaziantep’in ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolara ulaştığını belirten Ünverdi, yine aynı dönemde Gaziantep’ten yapılan makine ve aksamları ihracatının yüzde 89, çelik ihracatının yüzde 45, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 39, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 26 oranında arttığının altını çizdi.

Ünverdi, ilk 5 ayda Amerika ülkelerine ihracatın yüzde 29,ülkemizin de hedef pazarları arasında yer alan Güney Afrika’ya ihracatın yüzde 26 oranında arttığına vurgu yaptı. GAPSHOES 29. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı’nın 3 Temmuz’da açılacağını da hatırlatan Ünverdi, herkesi fuara davet etti.

Ünverdi konuşmasının sonunda, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün Gaziantep’e yaşatmış olduğu şampiyonluk için Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve tüm taraftarlara teşekkür ederek, Süper Lig’de başarılar diledi.