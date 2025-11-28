  • İSTANBUL
Teknoloji GSM Aboneliklerine sınırlama geliyor! TBMM'de görüşülecek
Teknoloji

GSM Aboneliklerine sınırlama geliyor! TBMM'de görüşülecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
GSM Aboneliklerine sınırlama geliyor! TBMM'de görüşülecek

“11. Yargı Paketi” kapsamında TBMM’ye sunulan kanun teklifi, GSM aboneliklerine çipli kimlik zorunluluğu ve açılabilecek hat sayısına sınırlama getiriyor. Düzenleme, dolandırıcılık ve terör faaliyetlerinde kullanılan sahte hatların önüne geçmeyi hedefliyor.

TBMM Başkanlığı’na sunulan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile GSM hatları için yeni bir dönem başlıyor.
Buna göre:

Yeni telefon hattı açmak için çipli kimlik kartı zorunlu olacak.

Eski kimliklerle abonelik açılamayacak.

Çipli kimliğe ek olarak parmak izi, e-Devlet şifresi veya kimlik PIN’i ile doğrulama yapılacak.

Bu düzenleme, vatandaşların bilgisi dışında açılan sahte hatlar üzerinden işlenen dolandırıcılık ve terör suçlarını engellemeyi amaçlıyor.

HAT SAYISINA SINIRLAMA GELİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek maksimum hat sayısını belirleyecek.
Sınırı aşarak abonelik veren operatörlere idari para cezası uygulanacak.

Fazla hattı olan vatandaşlara ise:

6 ay süre verilecek (gerektiğinde bir 6 ay daha uzatılabilecek).

Süre sonunda yükümlülük yerine getirilmezse, kişinin en eski hattı korunacak, fazla hatlar kapatılacak.

SUÇA KARIŞAN HATLARA ANINDA MÜDAHALE

Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarda kullanılan telefon hatlarının şebeke bağlantısı, hâkim kararıyla; gecikmesi sakıncalı durumlarda ise savcı talimatıyla kesilebilecek.

TEK CİHAZDA KULLANILABİLECEK HAT SAYISINA DA SINIR

Tek cihazda çok sayıda hattın kullanılmasına olanak tanıyan telefonlar ve simbox gibi cihazlar dolandırıcılık amacıyla sıkça kullanıldığı için:

Bir cihazda kullanılabilecek hat sayısı da BTK tarafından sınırlandırılacak.

PASİF HATLAR ÜÇ AYDA BİR KONTROL EDİLECEK

Operatörler:

Ölüm, tüzel kişiliğin kapanması,

Yabancı uyrukluların Türkiye’de yasal kalış hakkının sona ermesi
gibi durumları üç ayda bir kontrol ederek aktif olmayan hatları kapatacak.

Bu kontroller resmi kurumların sağlayacağı bilgiler üzerinden yapılacak.

SAHTE HATLARIN SONU GELİYOR

Yasa teklifi, GSM hatları üzerinden işlenen suçların büyük bölümünü oluşturan kimliksiz, sahte veya çoklu hat kullanımını engellemeyi hedefliyor.
Teklif komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak.

Kaynak:TBMM

