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Ekonomi GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri
Ekonomi

GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri

GSB mülakat tarihleri | Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.346 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapan adaylar GSB sözlü mülakatları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, GSB personel alımı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 18:12:00 -
GSB sözlü sınav ne zaman 2021? GSB sözlü mülakat tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.346 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri yapıldıktan sonra kuralar çekildi. Kura sonucunda istenilen belgeleri teslim eden adaylar ‘GBS sözlü sınav ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

GSB sözlü sınav ne zaman 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri

Başvuru işlemlerinin ardından kura çekildi. Kura sonucu hak kazananlar gerekli belgeleri teslim etti. Teslim edilen belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelenmeye başladı. Belgelerin incelenmesinin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazananlar adaylar için tarihler açıklanacak. Şimdilik mülakat tarihleri açıklanmadı.

GSB sözlü sınav nasıl yapılacak?

Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

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