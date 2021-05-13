GSB psikolog alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, en az lisans mezunu adaylar üzerinden sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yapacağı alımlara ilişkin kadro dağılımını açıklaması bekleniyordu. Beklenen açıklamanın gelmesiyle birçok vatandaş, GSB sözleşmeli personel alımlarına ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı için bünyesine 3775 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı şu şekilde;

2000 Antrenör,

600 Gençlik Çalışanı,

652 Yurt Yönetim Personeli,

50 Psikolog,

473 Spor Uzmanı, kadrolarından alım gerçekleştirilecek.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3775 personel alımı başvurularına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu başvuru detaylarının bayramdan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.