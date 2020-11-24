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Eğitim GSB KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

GSB KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’da tamamlandı. KYK burs başvurusunda bulanan öğrenciler GSB 2020 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 08:55:00 -
GSB KYK burs kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları, GSB KYK burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. KYK kredi ve burs başvuruları 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları  Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak. Geçtiğimiz sene KYK burs başvuru sonuçları başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra 16 Kasım’da açıklanmıştı. Bu sene de KYK burs başvurularının geç alınmasından dolayı sonuçlar da 1 ay sonra kadar açıklanması bekleniyor. Özellikle Aralık ayının ilk haftası burs başvurularının açıklanmasını beklediğimiz tarihler arasında.

KYK burs öğrenim kredisi ne kadar?

2020 yılında KYK burs ücreti üniversite öğrencileri 550 TL, yüksek lisans öğrencileri 1100 TL ve doktora öğrencileri 1600 TL alıyor. Yine resmi olmayan tahminlerimiz sırasıyla 750 TL, 1500TL ve 2000 TL olarak ödenmekte.

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